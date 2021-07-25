國泰銀行提供服務 跨境出口企業受惠

國泰銀行（Cathay Bank）業務負責人Tong Gao24日在美中會計師博覽會上表示，國泰銀行近年迅速擴大與兩岸三地服務和合作業務，值得有跨境出口需求的公司和企業多加利用。（記者楊青／攝影）

國泰銀行（Cathay Bank）業務負責人24日在中美會計師協會博覽會上表示，國泰銀行近年迅速擴大與兩岸三地服務和合作業務，值得有跨境出口需求的公司和企業多加利用。

國泰銀行業務負責人Tong Gao表示，國泰銀行是美國 歷史最久的華資銀行，初衷是服務日益壯大的在美華人社區和企業。目前，國泰銀行已擁有3064家分行，業務仍在不斷擴大中，包括最近併購了滙豐銀行（HSBC）在南加州的一些分行以及部分業務，在整個銀行零售業務部分進行了更大的拓展。

Tong Gao表示，國泰銀行多年來堅持服務客人的宗旨，拓展個性化的服務和支持，尤其在疫情逐漸結束之後，商業業務也在逐漸恢復，希望能夠為公司、企業和個人重返正常和蓬勃發展助一臂之力。

他表示，美國本地的房屋貸款 以及外國經營的房屋貸款一直是國泰銀行的精英產品，而且在行業中擁有口碑。此外，國泰銀行與中國 和港台企業都有很多服務和合作，近年來在商業貸款方面的發展很有特色，包括與中國大陸中信保取得很多生意合作，為有跨境進出口需求的公司提供更多服務，與傳統的商業貸款相比，向有中信保合作的企業的貸款的比例和靈活程度都提高很多，為在美進出口商家和企業提供最大便利。