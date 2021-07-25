我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

國泰銀行提供服務 跨境出口企業受惠

記者楊青／洛杉磯報導
國泰銀行（Cathay Bank）業務負責人Tong Gao24日在美中會計師博覽會上表示，國泰銀行近年迅速擴大與兩岸三地服務和合作業務，值得有跨境出口需求的公司和企業多加利用。（記者楊青／攝影）
國泰銀行（Cathay Bank）業務負責人Tong Gao24日在美中會計師博覽會上表示，國泰銀行近年迅速擴大與兩岸三地服務和合作業務，值得有跨境出口需求的公司和企業多加利用。（記者楊青／攝影）

國泰銀行（Cathay Bank）業務負責人24日在中美會計師協會博覽會上表示，國泰銀行近年迅速擴大與兩岸三地服務和合作業務，值得有跨境出口需求的公司和企業多加利用。

國泰銀行業務負責人Tong Gao表示，國泰銀行是美國歷史最久的華資銀行，初衷是服務日益壯大的在美華人社區和企業。目前，國泰銀行已擁有3064家分行，業務仍在不斷擴大中，包括最近併購了滙豐銀行（HSBC）在南加州的一些分行以及部分業務，在整個銀行零售業務部分進行了更大的拓展。

Tong Gao表示，國泰銀行多年來堅持服務客人的宗旨，拓展個性化的服務和支持，尤其在疫情逐漸結束之後，商業業務也在逐漸恢復，希望能夠為公司、企業和個人重返正常和蓬勃發展助一臂之力。

他表示，美國本地的房屋貸款以及外國經營的房屋貸款一直是國泰銀行的精英產品，而且在行業中擁有口碑。此外，國泰銀行與中國和港台企業都有很多服務和合作，近年來在商業貸款方面的發展很有特色，包括與中國大陸中信保取得很多生意合作，為有跨境進出口需求的公司提供更多服務，與傳統的商業貸款相比，向有中信保合作的企業的貸款的比例和靈活程度都提高很多，為在美進出口商家和企業提供最大便利。

貸款 美國 中國

上一則

地目調升 非房市萬靈丹 反對者：摧毀加州地貌

下一則

張祥華：爭取尊重化解歧視 在美華人匹夫有責

延伸閱讀

國泰銀行擴大兩岸三地合作 跨境出口企業多加利用

國泰銀行擴大兩岸三地合作 跨境出口企業多加利用
資深媒體人巴山去世 創辦電台服務華人30年

資深媒體人巴山去世 創辦電台服務華人30年
口罩令收緊 華人社區積極防疫、疫苗施打率領先全縣

口罩令收緊 華人社區積極防疫、疫苗施打率領先全縣

洛縣警長：華人社區搶案 是地區性問題 非城市警局可解決

洛縣警長：華人社區搶案 是地區性問題 非城市警局可解決

接受國外入境者施打 德州一華資藥局備輝瑞三款疫苗

接受國外入境者施打 德州一華資藥局備輝瑞三款疫苗

國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行及其在西岸的部分貸款及存款

國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行及其在西岸的部分貸款及存款

熱門新聞

藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40
美國特工發現了唐娟穿著中國解放軍軍服的照片。（取自法庭文件）

審判前檢方忽尋求撤銷中國軍人唐娟簽證欺詐案

2021-07-23 18:45
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18
南加大出售校長官邸，接手的買家是盛大網絡集團創始人陳天橋。（地產網站圖片）

USC校長官邸 華商陳天橋2500萬買下 打破聖瑪利諾交易紀錄

2021-07-20 02:20
被養父、哥哥性侵至懷孕，女孩提吿。（Pexels）

住寄養家庭遇色魔兄、父至懷孕 20年後她不再沉默

2021-07-22 17:00

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰