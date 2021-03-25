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正值報稅季 這批人早報稅可多拿錢

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今年有不少民眾受到疫情影響，渴望盡快領到退稅現金添補家用。再加上聯邦政府多次發放紓困金，原本要徵稅的失業金也多了豁免額，稅法變化相當大，令許多沒報稅經驗的新手，對於報稅充滿了疑惑及考量。今年到底是晚報稅還是早報稅對納稅人比較有利呢？多位會計師表示，有些人晚報稅可多拿錢、另有一批人則是早報稅可多拿錢。

本報記者整理多位會計師的說法，早報稅較有利於想快速取得退稅、未領紓困金的一般大眾；稅務狀況較複雜的納稅人、公司行號，則可視稅法條文更為明確，再進行報稅。

會計師張青表示，按照目前情勢來看，早報稅或晚報稅會影響部分人士取得退稅的金額。每人狀況不同，因人而異。有些人早報稅會吃點虧，而有些人則是晚報稅會吃虧，建議民眾最好在報稅前，搞清楚可以領取的抵稅額或補助金，沒搞清楚搞不好會損失一筆錢。

尤其國稅局目前正在發放第三輪紓困金，該局根據2019年報稅的年收入，來判斷納稅人是否符合領取資格。根據新紓困法案規定，個人年收入7萬5000元以下可領1400元全額紓困金，年收入7萬5000元至8萬金額遞減，年收入逾8萬則不符領取資格。

會計師葉俊麟表示，納稅人2019年的年收入若在7萬5000元以下，但2020年的年收入超過8萬，這種人可以晚報稅，以取得第三輪紓困金。倘若納稅人2019年的收入超過8萬元，2020年的年收入在7萬5000元以下，這種人則最好早點報稅，以儘早獲得1400元紓困金。沒有報過稅又符合領取每輪紓困金資格的職場新人，最好是儘早報稅，以獲得三輪紓困金共3200元。

針對領取失業金的民眾，國稅局日前已宣布，將對已報稅的失業金領取者，自動發放1萬200元失業金豁免額的退額。該局強烈呼籲已報稅的失業金領取者，不要再花時間重新修改稅表上報。（記者 謝雨珊）

有些人晚報稅可多拿錢、另有一批人則是早報稅可多拿錢。（unsplash）
有些人晚報稅可多拿錢、另有一批人則是早報稅可多拿錢。（unsplash）

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