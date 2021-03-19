南加豪宅經紀 看盡浮華世界分享經驗

巴沙迪那市最貴豪宅目前正在出售。（地產網站圖片）

早先電視劇「三十而已」，讓銷售奢侈品的「櫃姐」這一行業成為熱議對象，她們擅長辨別真富豪還是假富豪，也能一窺富人的生活。但事實上，另一個職業對此更有發言權，那就是豪宅地產經紀人。

波克夏地產公司的豪宅部門主管李貞德。（取自Realtor）

真富豪重隱私 置產大多低調

波克夏地產公司（Berkshire Hathaway）的豪宅部門主管（Luxury Properties Director）李貞德(Janice Lee)在南加的豪宅市場經營36年。雖然民眾時常看到中國 富人在南加購置豪宅，不過據李貞德透露，總體來說大豪宅還是歐洲、加拿大的買家多，如果是有名的莊園更是老美的天下。除了一些新晉富人買賣房屋會希望讓公眾知道，大多數真正的超級富豪非常注重隱私。

眾所周知，普通的房屋大多在縣府或地產交易紀錄可以查到戶主名字。但李貞德透露，雖然有些普通富人會註冊LLC，不過LLC還是可以查到公司持有人，但一些幾千萬元的超級豪宅主人，大多不是用LLC，而是會用律師事務所的名字或者假名（fictitious name），「是怎麼都查不出來的」。

如何賣超級豪宅，經紀們針對不同群體有不同策略。李貞德表示，比如前陣子比較流行開一個預覽派對（preview party）給一些買家的地產經紀看，而且是僅限受邀賓客，不會要「阿貓阿狗」的經紀來看。

頂級看房派對 歌手美食助興

更誇張的情況還有，以往在比佛利山上的看房派對，甚至像是好萊塢派對一樣，會邀請歌手、主廚操刀美食等來助興。她表示，這種一般是1萬平方呎以上的房子，這樣大家可以慢慢看，有舒適的環境。一個派對至少要花費幾萬元，她介紹，「不過當然要看目標買家是不是showy（愛顯）的，比如b-list（二線）的演員歌星，他們就很吃這套」。

而至於真正的「A-list」（一線）大富豪，「就不想要這些人在裡面，就只想要很私密地在裡面看」。「就好像賣奢侈品的人，需要快速判斷這是一個什麼樣的買家，他需要什麼樣的服務和環境」，她表示，這種人要看房子的時候，賣方經紀人（listing agent）必須親自出馬。

不必文件證明 查客戶名就好

經紀人的水平，在這樣的交易中具有極其重要的作用。據李貞德描述，賣家經紀也會看買家經紀的份量有多大，如果是超級經紀人來看房，知道他/她不會浪費自己的時間，便不會要求買家的資金證明。如果是沒聽過的經紀人，通常就會要求一大堆文件和證明。不過真正相當份量的富人，其資產證明或私人貸方的信，通常也只會寫有超過七或八位數字的存款，不會有具體數字，以保護隱私。又或者客戶真的是超級富豪，買家經紀可以說「就谷歌我的客人的名字就好」。畢竟賣家也不希望亂七八糟的人進屋子，需要嚴格把關。

李貞德坦言，賣大房子不等於你是一個真正的豪宅經紀。如今不少經紀人雖然有買主，但他們自己英文都說不好，到了比佛利山等地方，人家瞧不上，「確實是歧視，但是你沒有充實自己」。她表示一些買家經紀實在不夠專業，讓賣家經紀也表示很頭大，不知道如何跟他們溝通。其實也不僅華人 ，不少俄羅斯裔的買家經紀也是如此。

她感嘆表示，聽說這樣的經紀也很辛苦，還要開著車全程陪著這些外國來的買家，甚至陪玩陪購物。但是客戶也應該知道，要找一個真正有水準的經紀，才能幫你買到對的東西，如今越來越多大富豪完全不信任華人經紀，只找老美經紀，也是很遺憾的。

她表示，有時客戶找的經紀水平不夠，冤大頭花了更多錢，像是聖瑪利諾市四年前不少中國買家「亂搶」的房子，若現在賣出的話，都是虧本的。而且平日空置導致鄰居也不高興，畢竟空置率影響到大家的貸款額，或者剛買下就馬上插牌出售，所以大家對外國人有意見，也是有因有果的。她感慨，有時候很多不好的現象發生後，再要扭轉本地人想法就很難。

建築如同紅酒 需懂的人珍惜

經紀人的水平甚至還包括建築史知識，她表示，許多巴沙迪那、Bel Air等地的房屋歷史悠久，如果對美國的建築史不了解的話，真是不算稱職的經紀。洛杉磯很多房屋是1920年最黃金時代蓋的，例如一棟建築師Roland Coate的設計，合格的經紀要知道亮點在哪，指出來給客戶看，「不然會很對不起這個房子」，她表示房子如果遇到不對的人可能不懂它就會破壞它，「不喜歡樑就油漆了，很好的門拆掉，這些是錢買不回來的」，而不懂的經紀或屋主，等到要賣這棟屋時，也沒有把優點呈現出來，「就像法國人賣紅酒給中國人，反正喝不出來差別，這是很令人生氣的」。

「要做功課」，她一再強調，即使在行業內經營36年，她仍會認真做功課，例如自己的客戶要去看房，自己就會鄭重地帶他去，並提前跟賣家經紀說好買家重視什麼，就會特別講解這部分，甚至會先排練一下。而自己代表賣家的時候，很好的買家來看房，她也會從頭到尾解釋給買家聽。

她表示，美國主流社會將房產經紀當作一個專業，而不少華人還沒有這個概念，不知道真正專業的經紀人和三流經紀人的差別。