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規畫理財 房貸高利息宜重貸

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
紐約人壽副總裁孫東明介紹財富規畫。（線上截圖）
紐約人壽副總裁孫東明介紹財富規畫。（線上截圖）

2020年美國政局及新冠疫情搞得社會動盪，人心惶惶。投資理財該如何規畫？紐約人壽副總裁孫東明13日在世界日報主辦的「牛年理財講座」上，回顧過去幾十年的稅法及利率變化，暢談現階段有利於大眾的財稅環境，並鼓勵民眾善用現有資源儘早制定出適合個人的財富規畫。

拜登總統上任以來積極推動新政，施政理念與川普政府差異大。孫東明表示，在這種情況下，稅法的調整與改變也是必然。回顧美國歷史，歷經政黨替換，幾乎每隔十年或短則五年，稅法便會出現重大變革，同時也為納稅人的稅務規畫帶來許多挑戰。

去年受疫情影響，美國政府加印鈔票救濟人民，稅率出現歷史新低，股票市場動盪，人們擔心未來的變化，該如何優化處理手上的資產？孫東明說，照理來說，現行稅法有效至2025年，離有效期限仍有五年。目前有利民眾的規畫環境有三樣：有史以來較低的個人所得稅率、低利率、及有利的遺產和贈與轉移稅制度。

他建議民眾針對這三樣稅法做好財富規畫。譬如，多利用現行的遺產稅免稅額度及贈與免稅額度、趁現在利息尚低，有較高利息者可申請重貸。去年通過的「退休金法案（SECURE ACT)」針對退休計畫做了些許改變，民眾也可根據此類變化，達到省稅目的。

改變的退休計畫包括：將一定得拿退休金的年齡從70歲半調升至72歲。70歲半過了之後，仍可將錢放入IRA帳戶（以前不行）。趁現在稅率低的時候，民眾可將401(k)退休帳戶或IRA帳戶，轉換成Roth IRA帳戶，如此一來可先繳稅，帳戶內的投資可不用再繳稅。

退休金 美國 疫情

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