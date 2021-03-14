一分鐘解答╱獲得房貸不只一種方式

對於許多想要買房的民眾來說，首先要籌夠一筆首付，便是擺在面前的第一道難題。但其實除了普通的民眾了解的房屋貸款 ，包括中國信託銀行（CTBC Bank）在內的銀行和貸方還提供各類不同的貸款項目，其中一些首付甚至可低至3％。

不少借款人誤認為，他們必須擁有20％的首付才能買房，不過中國信託銀行的住宅貸款銷售與策略（Residential Lending Sales & Strategy）部門主管Danny Chang介紹，其實有許多低首付計劃，包括該行在內的銀行或貸方都可以幫助購房者以低首付購買他們的夢想家園。

他表示，市場上有許多抵押貸款計劃，例如大通銀行（Chase）、美國銀行（BofA）等主流銀行，可以提供房利美（Fannie Mae）或房地美（Freddie Mac）代理商的貸款和大額貸款（Jumbo loans）。此外還有如低首付貸款計劃（FHA）或退伍軍人的貸款（VA），例如後者便是提供給退伍軍人，甚至可能可以零首付。

除此之外還有一些貸款計劃，簡單列舉幾個例子，比如民眾可以使用銀行對帳單 來證明申請的項目，或是不查收入的貸款項目，抑或者使用租賃財產收入來申請等。

Danny Chang介紹，該銀行雖然不提供低首付貸款計劃、退伍軍人的貸款或銀行對帳單貸款計劃，但該銀行為中低收入 或財產位於中低收入普查範圍內的借款人，提供CRA貸款計劃，這類貸款的首付甚至可低至3％。

（記者 李雪）