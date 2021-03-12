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個人遺產免稅額恐調降至350萬元 節稅要趁早

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
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拜登總統上任以後，遺產稅相關規定可能面臨大改變。個人遺產稅免稅額恐將從1158萬元調降至350萬元，並將該稅率從40%提高至45%。資深財務規畫顧問表示，此項稅法影響到的族群不光是高資產族群，很多有房產的家庭也可能遭殃。建議盡快做好財務規畫達到省稅功效。

紐約人壽資深財務規畫顧問林穎華（Winny Lin) 表示，拜登提出的這項遺產稅改變與現行稅法出現巨大差距。有些人認為這項稅改只有高資產族群需要擔心，事實上，生活在加州的民眾，只要手上擁有幾套房，或者持有一些股權或賺錢的股票，都很容易衝破幾百萬元。尤其是房地產，因為房產會增值。她認為稅法知識無論歲數，最好儘早暸解。熟悉之後再結合實際情況，進行長遠規畫才是王道。

更多資訊可參與世界日報3月13日 (周六) 上午10時30分舉辦的「牛年理財系列」線上講座「新時局財富規畫的掌控策略」，屆時紐約人壽的三位財稅專家將在講座上分享「新時局財富規畫的掌控策略」。

當天林穎華將分享稅務策略的優化和財產保護的案例分析。紐約人壽副總裁、高端財務規畫專家孫東明，將介紹後疫情時期的全球經濟分析、新稅改後財產規畫和保護的策略掌控、及遺產、贈與、收入、增值等交易稅的新方向。同為紐約人壽副總裁的周恩明（Alan Chow) 會計師兼律師，將分享各種信託靈活運用的多變性等。

世界日報2021年將舉辦八場「牛年理財系列」線上講座，將送出總值3200元的禮卡。講座每月舉行一場，以上是第一場講座，讀者只要在3月12日截止日前依照規定參與，就有機會中禮卡。歡迎有興趣的民眾積極參加。

參加講座註冊連結：https://reurl.cc/9ZVkLv； 或掃描註冊講座的二維碼， 或上YouTube點擊U視頻「牛年理財系列」講座下方的連結。

上網填問卷，請掃描表單連接的QR Code二維碼。
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紐約 拜登 世界日報

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