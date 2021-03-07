一分鐘解答：何謂財富管理

目前有越來越多銀行推出財富管理計畫，到底何謂財富管理（Wealth Management) ？財富管理是由專業理財專員及財經分析團隊提供全方位的理財規畫；是一種銀行提供的服務工具，所提供的產品與國際市場動態息息相關，涉及的層面非常廣泛。

通常都由一名專員負責客戶帳戶，並提供很多建議及協助執行操作，依據客戶或客戶全家的財務、資產狀況進行分析，包含稅務、教育、保險 、退休 、理財等，設計並規畫出一套全面性的財務規畫，滿足客戶在不同階段的財務需求。股票、債券、基金、外幣等均是財富管理中，替客戶達成財富目標常用的工具。

中國信託銀行（CTBC) 即提供多方面的財富管理產品，該銀行財富管理部門主管陳泳翰介紹，包括基金、共同基金、遺產規畫、退休規畫、股票、債券、ETF、IRA投資 、人壽保險、商業規畫、房產信託（REIT）、單位投資信托 (UIT)等，都是該行旗下主要理財產品。加入財富管理的客戶均可享有定期的一對一或電話諮詢、資產管理、享有稅務優惠的投資建議、及控制風險策略分析等服務。專業的專員是否能隨時提供最即時的市場資訊，有效評估風險，幫助客戶做出最佳的選擇非常重要。

陳泳翰提到財富管理的重要性說，溝通及討論是協助客戶達到理財目標最重要的方式。無論是收入多少的客戶，中信銀行均有專員定期在每季度與客戶見面，了解客戶當下的理財目標展望、資產狀況等是否需要更動？在疫情期間專員也會透過電話或線上會議，花時間與客戶回顧及分析理財現況與目標。（記者 謝雨珊）