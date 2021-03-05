聖伯納汀諾CrestWood at Cielo 城中城好便利

CrestWood at Cielo新社區新屋。（資料圖）

在聖伯納汀諾縣各城市中，蒙特克萊市（Montclair）是住宅價位在過去一年上漲幅度較大的城市之一，漲幅達12.5%。由於該市的地理位置，城市未來發展、上漲潛力很大。

該市1956年建市，市區居民不到4萬人。市區有少數新屋建案在開發中，日前盛大開幕的CrestWood at Cielo新社區，正在上市中。

新建的Crest Wood at Cielo社區，位於5553 Mission Blvd. Montclair。屬於封閉社區，住宅以二層獨立屋為主，面積1728-2257平方呎，3-4個臥室2-2.5衛浴、2車位車庫。價位在54萬7990至59萬7990元間。已經建成六棟新屋，六種房型，其餘陸續建設中，總計要建成約40棟獨立屋。

CrestWood at Cielo新社區新屋。（資料圖）

CrestWood at Cielo新社區新屋。（資料圖）

其中一個展示屋進入屋內後，就看到寬大空間，集廚房、客廳、餐廳為一體，陽光透過明亮寬敞玻璃窗照進室內，增加室內溫馨氣氛。二樓主臥、次臥位置適宜，既考慮年長者休息安靜需要，也照顧到年輕人活動安排，衛浴也有獨立及分享設計。主臥室有淋浴、浴缸及盥洗台、衣帽間。面積較大住宅，在二樓有休閒區。

從社區位置看，位於市區兩條主要道路交匯附近，屬於Ontario-Montclair學區 和Chaffey Joint高中學區，附近學校包括：Mission小學、Oaks中學及安大略高中。因10號公路穿行市區，交通比較便利，但社區周邊日常生活消費購物不太方便。可選擇到周邊城市包括克萊蒙市、安大略、奇諾市或者東谷市購物或餐館消費。若希望預約訪問展示屋，可致電社區銷售中心，電話：888-512-7089。

Crest Wood at Cielo新社區新屋。（資料圖）

蒙特克萊市西邊與洛杉磯 縣波莫那市接壤，北面是克萊蒙市和厄浦蘭市，東面是安大略市，南面是奇諾市，屬於波莫那谷，是內陸帝國一部分。2021年初，該市在市中心地區還將建設至少四棟商住混合建築，包括350個單位的公寓、十個商場、小型公園、人行通道等，預計上半年開工建設。

市府經理Ed Starr表示，該項目屬城中城概念，公寓在三至四層之間，居民既享受社區生活，也靠近消費中心。周邊是綠地。繁榮的市中心，必然帶動其他社區發展。有居民說，市中心商業繁榮集購物餐飲娛樂，居民就可在市中心體會消費樂趣。

據地產資訊，蒙特克萊市目前中間房價 是51萬864元，自2012年至今，雖然價位有時波動，但一直呈上升趨勢，尤其是從後期開始，上升趨勢明顯。不過為了審慎起見，Zillow並未給出該市未來一年住宅中間價位上漲比例。若對該市住宅購買有興趣，可向地產專業人士諮詢，做全面暸解。

Crest Wood at Cielo新社區新屋。（資料圖）