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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

員工染疫不得指名道姓… 疫情相關法律有改 不留意恐遭罰

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
民生法律師楊安立。（線上截圖）
民生法律師楊安立。（線上截圖）

加州通過了372條新法1月1日起執行，在世界華人工商婦女企管協會南加州分會20日舉辦的「2021加州新法律及稅務新規」講座上，民生法律師楊安立詳細列出加州新出台的勞工法、大麻法、疫情法、及房地產法。

根據新勞工法，加州最低薪資增加了。2021年最低時薪為14元，25名員工以下小公司的最低時薪13元。不過洛杉磯縣的最低時薪已漲至15元高於加州。律師杜惠莉補充說，薪資制的員工的薪水也必須被調高。

此外，楊安立說，加州的農場員工跟一般員工計算工時不太一樣，今年一天工作超過8.5小時，雇主必須支付該員工1.5倍加班費；新勞工法也規定今年開始，持有1099表格的網約車員工，也可有資格像W-2表格員工一樣，領取一些醫療福利及最低薪資等。加州新勞工法也規定，上市公司若有在賣股票，董事會必須至少要有一位少數族裔董事，董事會不可以都是白人。100名員工以上的大公司，必須上報州政府每年分配給各個族裔及性別的薪資報告。

楊安立表示，與疫情相關的法律也有改變。員工染疫的話，雇主必須在24小時內書面告知其他員工，不得用口頭也不得指名道姓。違法將遭罰款1萬元以上。老人院若有人過世，也必須在24小時內公布，但不需報告名字。另外，今年每家醫院必須儲備三個月的個人防疫保護器具（PPE) 給醫護人員，否則將遭罰最多2萬5000元。

談到大麻法的變化。楊安立列舉說，加州的所有大麻產品都需要附上「可能產生健康問題」的第65法案的警告標語。根據AB1872法條，即便在通貨膨脹情況下，加州政府也不得隨便增加大麻產品稅。

加州有不少房東是華人。楊安立說，「房東不得驅逐房客」的法律已延期至今年6月30日，房東在這期間不得硬性要求房客付房租。疫情期間家暴率上升，若有人在家親眼目睹家暴或者親身經歷家暴，可以取消租約直接搬走。

加州 勞工 家暴

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