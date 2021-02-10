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中美會計師協會拜會世報 討論合作服務南加華社事項

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
中美會計師協會會長黃傑峰(左三)一行六人，9日拜會世界日報社長于趾琴(中)。（記者謝雨珊／攝影）
中美會計師協會會長黃傑峰(左三)一行六人，9日拜會世界日報社長于趾琴(中)。（記者謝雨珊／攝影）

中美會計師協會一行六人9日上午拜會洛杉磯世界日報，介紹該會在疫情期間的調整與動向，雙方討論未來合作服務南加州華人社區的相關事項。

中美會計師協會會長黃傑峰表示，新冠疫情改變許多公司的營運方式，他們作為讀者見證了世界日報轉型的過程，成功結合紙媒跟電子媒體，新增了U視頻及優展會等線上平台，為華人社區提供即時和多元的服務。該協會未來期望與世報合作，擦出火花，更主動和深入地與華人社區互動。

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，世報轉型嘗試不同方式，接觸不同用戶，節目型態多元化，滿足多層次的需求。世報以「正派辦報」為宗旨，很樂意與其他團體合作，共同服務華人社區。

當天拜會世界日報的中美會計師協會成員，除了會長黃傑峰，還有副會長林瑪麗、副會長牛培彥、秘書長黃晨、理事陳湘美，及會計師楊光明。

中美會計師協會由李豪發起創立，迄今已進入第十年，成員來自中國、台灣、香港及東南亞，除了會計師，還有金融界、地產界、教育界、法律界人士等，強調多元化、專業性，旨在增進美國會計師的交流與互動，為社區提供稅法、財務、法律及相關領域的諮詢服務。

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