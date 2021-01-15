房價便宜 面積更大 勝利谷亞裔人口漸增

新開發社區住宅。（Richmond American Homes提供）

南加 州聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）對於很多華人 來說，不是很熟悉。因為地理位置更深入內陸地區，部分華人居民通常不會將勝利谷作為定居的首選地。近年隨著移居內陸的人口數量愈來愈多，已經有部分亞裔 選擇在這裡定居。原因與自然環境，房價較便宜，且建築面積寬大有關。部分華人也逐漸將目光轉移到勝利谷市。

勝利谷市屬於聖伯納汀諾縣（San Bernardino），於1962年9月21日建市，居民人口超過11萬人，資料顯示，該市今年亞裔人口逐漸增多。據地產資訊網站Zillow，勝利谷市平均房價29萬7895元，在過去一年上漲10.3%，未來一年可能漲幅約10.8%。據暸解，目前在勝利谷有多個新建社區，有的新屋正在銷售。比如已經開始發售的新屋社區Seasons at La Mesa Road，面積2082平方呎至3040平方呎，價位在36萬3990元至40萬9990元。如果對駕車距離考慮不是太多，不妨到勝利谷市的新屋社區看一看。

以Seasons at La Mesa Road新屋社區為例（地址：13286 Homeland Street, Victorville )，包括四個小居民區，即Ammolite；Tourmaline；Pearl；Agate。均為獨立屋。室內結構均為3-4居室，2.5衛浴，2車位車庫，有的私家院落非常寬大，適合家人及親友休閒娛樂使用。社區附近有高爾夫球場、沙漠公園及牧場公園。通行方面，到15號及395號公路相對便捷，周邊也有一些餐飲購物娛樂場所。類似新屋社區在勝利谷市還有多個，主要由三個開發商建設完成。

勝利谷市與內陸一些城市一樣，五年前就已經成為新屋開發熱點地區。據當地媒體報導，勝利谷曾被評為全美發展最快地區之一。進入2020年，即使發生疫情，據NewHomesdirectory網站資訊，2020年8月、9月和12月間，該地住宅銷售快速，三個月內銷售475戶，2020年全年銷售則為1640戶，2019年是2323戶，2018年為近七年來最多，達3003戶。

據一位從南加聖谷移居勝利谷市的台籍社區人士表示，她喜歡當地安靜的社區氛圍，其空氣清新、住宅面積較大。她因為年齡較長，而且家裡人口不多，平時外出機會不頻繁。如果想吃傳統華人食品，駕車到華人聚居城市的華資超市，購買一周足夠食品，在冰箱儲存即可。而且社區設施比聖谷城市一點都不差。她表示，近年來，周邊鄰居中，亞裔有越來越多趨勢。

不過，對於一些年輕亞裔夫婦注重孩子上學及學區教學質量，還有是否有更多亞裔傳統食品及超市可供選擇，以及交通更便利、購物環境及娛樂設施是否更完善，恐怕目前勝利谷市尚難以完全滿足這些較高標準的要求。