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疫情期間5副業 打工消債務

編譯組／綜合報導

根據MagnifyMoney一項調查，在這個假期裡，約三分之一美國人借錢買東西，平均負債為1381元。

洛杉磯時報提供五種副業，得以消除假期間累積的債務。

一、家教

不論音樂、藝術，還是學術領域，都可發揮此專長賺取副業。線上輔導平台在新冠肺炎期間相當受歡迎，據悉仍可能在2021年受到青睞。

民眾可透過Wyzant註冊，該網站收取25%佣金。另一個Varsity Tutors網站，每小時報酬約在15元至40元間。Chelsea國際教育（Chelsea International Education）則是個高級補習網站，但要求需提供經驗的合格教師。

音樂家教可透過Lessonface提供服務，最高收取4%或15%服務費，協助刊登廣告等。若是數學、英語或程式方面，可上Juni Learning。

二、寵物照顧

此副業是協助主人不在時，過夜替主人看護寵物，可上Rover註冊，選擇在家中照顧寵物，或住在主人住處。

Rover允許民眾設定自己價格，列出能提供的服務內容，並向平台支付20%費用。自由業者說，他們每天僅提供幾小時替人看狗，每月額外可賺取500元至1000元。

三、整理庫存貨架

疫情期間，大多數人都在家吃飯或工作，超市和倉庫爭先恐後需要相關倉儲人員。Wonolo、Shiftgig和Bluecrew等公司，通過與願意從事倉庫工作的自由業者合作。

此副業的薪水，通常是最低工資或更高，但對擁有朝九晚五正規工作者也有所幫助，因許多工作是正常工作時間之後。

四、產品評論者

Product Tube邀情一些自由業者，在影片上提供產品評論。評論通常需二至四分鐘。可能的工作範圍，包括去零售店拍攝看到的東西，或要求對幾種穀類進行口味測試，每次評論可支付五至35元。

IVuelt要求工作者，評估商業建築計畫、維護狀況等，拍照並填寫簡短問卷。每個計畫須十至15分鐘（不包含往返時間），支付5至35元。兩個網站都會在任務完成後幾天內支付款項。

五、在車上放廣告

在疫情期間賺取額外薪資的另一種方式，是與Carvertise和Wrapify等汽車廣告公司簽約。這些公司會付錢給願意在車上放置廣告者。

Wrapify估計，每個廣告系列，每月可支付175元至450元。Carvertise專門針對Uber、Lyft和Grubhub司機，每月支付他們100元至300元。

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