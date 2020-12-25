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約巴林達豪宅 上市愈久愈可議價

記者張宏／約巴林達市報導
約巴林達東湖社區湖光山色，風景宜人。（陳慧碧提供）
約巴林達東湖社區湖光山色，風景宜人。（陳慧碧提供）

橙縣約巴林達（Yorba Linda）是2020年財經網站WalletHub「加州最適合退休生活城市」中，南加唯一上榜的城市，風景優美，治安良好。現受疫情影響，一些百萬以上價位的房源，陸續掛牌出售，包括一直以人口穩定著稱，買房要排隊半年的東湖社區（East Lake Village）。

地產經紀趙林表示，約巴林達是一個白人占76%的傳統美國社區，近年很多華人從聖蓋博谷的亞凱迪亞和巴沙迪那搬到這裡，看重的就是安靜和安全，且這裡房子多數較新。很多大的建商都專注這裡，像Toll Brothers在山上建造的房子，會和周圍景色搭配，讓住宅和風景融為一體。

東湖社區是約巴林達優質社區之一。（陳慧碧提供）
東湖社區是約巴林達優質社區之一。（陳慧碧提供）

因此城市很多景點都是本地社區和居民打造而成，居民都是年薪12萬以上的中產階級。近年中國大陸新移民陸續湧入購買房產，有的是為孩子上學置業，有的是看重風景氣候宜人，選擇買房做度假屋。

約巴林達百萬豪宅現在是進場時機。（陳慧碧提供）
約巴林達百萬豪宅現在是進場時機。（陳慧碧提供）

但是隨著2020年中美貿易戰和移民政策收緊，一些買家不願意把錢長期放在美國，因此開始出售當地的房子，有的甚至不惜降價出售。因此約巴林達現在市場上的百萬豪宅，雖沒有80萬以下的剛需房那麼搶手，但現在正是入手時機。尤其是那些在市場上停留越長的房子，議價空間越大。建議選擇那種十年新的房子，比舊房子更新，比新房子更大，畢竟土地資源有限。

約巴林達東湖社區以湖光山色著稱。（陳慧碧提供）
約巴林達東湖社區以湖光山色著稱。（陳慧碧提供）
約巴林達百萬豪宅現在是進場時機。（陳慧碧提供）
約巴林達百萬豪宅現在是進場時機。（陳慧碧提供）

宜居的社區也是這裡百萬豪宅賣點。地產經紀陳慧碧表示，東湖社區是大型建商圍著一個人工湖集中開發，社區湖光山色，安全指數很高，內有會所、網球場、游泳池，湖光山色，每次帶訪客乘坐社區提供的遊船遊湖相當有面子。因為社區居民多數年齡較大，所以很少有房子待售，即使有房子出來也要排隊等半年。

屋主售屋附贈小船一艘，每日可泛舟湖上。（陳慧碧提供）
屋主售屋附贈小船一艘，每日可泛舟湖上。（陳慧碧提供）

她說，東湖社區現在有一套房子掛牌上市，售價129萬8000元。不僅地處社區最好的景點之一，且樓下餐廳與室外休閒空間和湖邊融為一體，內外皆有壁爐。這樣的房子以前是一屋難求，現在不僅有議價餘地，且屋主還特別贈送一艘湖上專用小船，每天既能划船，還能在湖邊BBQ。另外還有室內特別定製的木質梳妝台、名牌電器、主臥大浴缸等家電附贈。

美國 移民 亞凱迪亞

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