新增房貸漲幅 洛杉磯全美第2

美國 疫情蔓延至今九個多月，但南加州 房地產市場依舊火熱。利率極低讓租客們不失良機踴躍購房，或押寶房地產市場。就貸款 數據來看，洛杉磯新增房貸漲幅排名全國第二。不過業內人士認為，隨著冬季到來，會逐漸減緩漲勢，但相比去年同期仍是漲幅驚人。

根據ATTOM Data Solutions的研究，美國市場第三季度新房貸增幅最大的都會區，前七名中的六名都在加州，包括洛杉磯、聖荷西、聖地牙哥、沙加緬度及舊金山等，較去年同期翻番還多。該機構表示，追蹤全國至少有100萬人的大都市區，三個月內美國的住宅購買抵押貸款發起數量創紀錄。

ATTOM的數據顯示，在全國範圍內，貸方發行了約105萬套住房貸款，較2019年同期增長了25％。而在上個季度，新房貸款約占抵押活動總額的34.5％。其中大洛杉磯地區漲幅全國排名第二，比去年同期增長了135%，僅次於聖荷西地區的146%。排名第三的聖地牙哥地區增長134%緊隨其後。河濱和聖伯納汀諾地區，也以63%的漲幅排進全國第七。

ATTOM首席產品經理Todd Teta表示，住房市場的熱度就好像疫情引發的衰退不存在一樣。受到低抵押貸款利率的誘惑，買主和業主一直在申請貸款，這是十多年來未曾見過的水平。

不過排名末位的城市大部分在東岸，呈現出同比下降。墊底的匹茲堡較去年同期減少49%，紐約州的羅切斯特減少25%，大紐約新澤西地區減少15%。該機構分析認為，疫情減少了工作機會，繼續困擾著美國其他地區的消費者信心。不過總體而言，地產市場的火熱不言而喻。地產公司Zillow預計，2021年將是自2006年以來房屋銷售最好的一年。

不過隨著冬季到來增長似有放緩趨勢。加州房地產經紀人協會（CAR）發布的10月數據顯示，加州的獨立屋和康斗，以及洛杉磯縣的房屋價格相比9月下降2.6%。

在銷量方面，橙縣、河濱縣、聖地牙哥和范杜拉等地，相比前一個月都略有降低，不過相比去年仍是兩位數的增長。

資深地產經紀袁立功表示，其實從9月開始就逐漸進入淡季，感恩節、聖誕節上市屋也會越來越少，直到明年初才逐漸恢復。不過他表示，看趨勢應看年度同比，南加多縣乃至全加州的房價和銷量，相比去年同期仍有兩位數的增長。