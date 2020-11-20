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蒙地貝婁最大新建案 1200戶豪宅

記者王全秀子／蒙地貝婁市報導
知名開發商Toll Brothers在蒙地貝婁市的第一期開發案，預計2021年至2022年開放銷售。（網站截圖）
知名開發商Toll Brothers在蒙地貝婁市的第一期開發案，預計2021年至2022年開放銷售。（網站截圖）

擱置超過20年的蒙地貝婁山（Montebello Hills）新建案，目前正順利進行中。由於地點特殊，是一片自然開放空間，過去不曾開發過，因此遭到一些民眾反對，儘管如此，市府都市計畫部門官員Micheal表示，計畫正在進行中，開發商Toll Brothers公司負責此案，新房開始銷售預計要到2021年至2022年之間。

2019年12月知名開發商Toll Brothers，在蒙地貝婁山為其新建案舉行動工儀式，新建案計畫建造1200多套豪宅，七種風格的豪宅系列，包括獨立屋和多戶住宅（multi-family dwellings）。

該項目以林肯街（Lincoln Avenue）、蒙地貝婁大道（Montebello Blvd）和聖蓋博大道（San Gabriel Blvd）為邊界，計畫建造1200戶單位的住房，該建案自1997年就被提出，但遲遲未能順利推動。

目前正在進行的是第一期工程，將打造349戶，其中105戶有附加車庫（detached garages），另外244戶的車庫包括在主屋裡。

這是蒙地貝婁市最大的新住宅開發案，開發完成後，將設有可欣賞城市美景的公共步道和新公園。蒙地貝婁山將具有一系列不同的建築風格，從沿海現代獨立屋到現代聯排別墅，共有1200戶房屋將採用「Toll Brothers」的標誌性豪華功能建造，例如無縫連接室內和室外，寬敞的大房間以及大廚級別的廚房。

設施豐富的社區，將擁有一個1萬平方呎以上的休閒中心，包括度假勝地風格的游泳池，活動草坪等。居民還可以使用一個5.8英畝的公共公園和七個小型公園。未來的房主可以期待以自然為中心的生活方式，總計343英畝將被畫為開放空間，其中263英畝專用於棲息地保護區。

蒙地貝婁市位於華人聚居的蒙特利公園市東南邊，市府網站顯示，該市人口6萬3921人，以西裔、非裔和亞裔為主。由於該市便利的交通位置，許多公司行號的倉庫、集散中心都在此落戶，因此貨運行業及汽車製造行業尤其發達。

城市休閒娛樂也有不少，譬如蒙地貝婁購物中心（Montebello Town Center）集合消費、娛樂、餐飲為一體，包括梅西百貨Macy's）、JCPenney百貨公司、AMC電影院、各式風格的餐廳等。

知名開發商「Toll Brothers」在蒙地貝婁山的新建案在2019年年底動工...
知名開發商「Toll Brothers」在蒙地貝婁山的新建案在2019年年底動工。（取自開發商Toll Brothers網站）

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