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租約10年！新冠檢測華企進駐巴市

記者李雪／巴沙迪那市報導
巴沙迪那大廈在科羅拉多大道與Lake街交口位置，是該市商圈的黃金地段。（谷歌街景）
巴沙迪那大廈在科羅拉多大道與Lake街交口位置，是該市商圈的黃金地段。（谷歌街景）

一家華人創辦的醫療資本公司，最近在巴沙迪那市的劇院區中心簽下810萬元逾十年長期租約，拿下一處辦公大樓部分樓層。據該公司信息顯示，目前正與中國一家公司合作，致力增加供應新冠病毒快速檢測試劑盒。

這家名為Innova Medical Group，Inc.的公司，簽下租約的辦公地點位於巴沙迪那大廈（Pasadena Towers），在科羅拉多大道與Lake街相交的位置，屬於該市商圈的黃金地段之一，租下的辦公空間有1萬5024平方呎。

根據其網站，Innova Medical Group的負責人為華裔商人Charles Huang，而他也是該公司的母公司Pasaca Capital的創始人。

據介紹，該公司專門從事創新醫療設備的生產和分銷，其中包括當下最為熱門的投資風口，即新冠病毒快速抗原檢測試劑盒。此外據稱還有癌症診斷設備，心腦血管風險評估設備和幹細胞技術，從幹細胞分離和分離設備到幹細胞治療和再生醫學等。

該公司將其業務戰略描述為「一個開放平台，可通過快速，最具成本效益和有效的全球市場滲透率，使頂尖人才和最有前途的創新醫療技術最大化其價值」，似是以投資為主。而在新冠病毒抗體快速檢測提供技術方面，其實是位於中國廈門的寶太生物科技有限公司（Biotime），該公司的檢測試劑盒已於今年6月獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的緊急使用授權(EUA)。

不過據FDA的批准信，獲批的試劑盒為抗體試劑盒，而寶太公司表示核酸快速檢測試劑盒還在研發中。而Innova的網站上表示，有抗體以及核酸的快速檢測套裝，目前未知核酸檢測產品是由哪家公司提供。

或是因為新冠檢測試劑盒的項目，據稱該公司迅速發展，不得不在聖蓋博谷找到可以迅速搬入的辦公樓。而該公司地產經紀、Coldwell Banker的Kathi Constanzo表示，巴沙迪那大廈的地理位置便利安全，而且可以迅速交付，該物業滿足了客戶要求，並符合員工需求和業務增長目標。

該物業由世邦魏理仕環球投資（CBRE Global Investors）所有， Innova Medical將入駐其中三套單位，這份租約讓該樓的入住率提高到100％。

檢測 投資 中國

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