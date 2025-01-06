飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇跡突然發生……

小型飛機墜落在居民後院，正好卡在一棵大樹上，以致無人傷亡。（abc7)

洛杉磯縣華人 聚居的天普 市（Temple City），1月6日（周一）早突發小型飛機墜落事件。這架單引擎飛機從空中撞向華人民宅，此時 「奇跡 」突然出現，後院一棵大樹擋住高速墜落飛機，阻止悲劇發生。

（視頻來源：記者邵敏）

這起墜機事故發生在6日上午8時左右，地點位天普市Arden Drive 4900號街區，距離艾爾蒙地（El Monte）機場以西約一哩。此處是人口稠密的華人居住區，靠近熱鬧的Lower Azusa路。當天上午，整條街都被警戒線攔著，直到下午2時左右才放行。

被撞的民宅，屋主是來自中國廣東的華人。幸運的是，事故發生時，沒有人在屋內。附近鄰居也大多是華人，人們對這個安靜小區突發墜機事件感到震驚。有華人目擊者表示，事發時，正坐在屋內，突然聽到巨大響聲，「我也不知道發生什麼事，也不敢出去，後來就看到很多警車、消防車趕到現場，才知道有飛機墜毀。」還有一名目擊者指出，看到飛機從空中傾斜墜落，最終掉在居民後院。

Sky5視頻顯示，這架小型飛機墜落在居民後院，正好卡在一棵大樹上。從畫面中看，房屋受損情況並不嚴重。據悉，飛機撞向磚牆屋頂時，先撞到一棵大樹、以及附近灌木叢，成功實現「軟著陸」，以致無人傷亡，現場人們稱這是一場「奇跡」，大樹挽救生命。

天普市警局在事故現場發表聲明稱，事發時，洛縣 消防局、洛縣警局天普分局，第一時間對這起墜機事件作出回應，他們救出飛機上一名飛行員、一名乘客，兩人都沒有受傷。飛機不慎墜落在民宅，當局最初擔心傷及附近居民，因此派出多輛警車、消防車趕到現場。值得慶幸的是，地面上沒有平民受傷，除房屋柵欄、以及一些樹木被推倒外，房屋也沒有受結構性損壞。截至發稿，尚不清楚飛機損失情況。當局稱，相關部門將確定損失費用。

鄰居黃先生介紹，被撞的房子正在裝修，無人居住，房子最近一直空著。事故發生時，黃先生也不在家，他非常感慨，認為 「沒有人受傷，是不幸中的萬幸 。」黃先生同時提供消息稱，飛機上的兩名被救人員都是男性，除手指劃傷外，並無其他地方受傷。

6日下午2時左右，這架墜落居民後院的飛機被當局搬離現場。目前，墜機原因仍在調查中。消息人士稱，出事的是一架航校飛機，飛機上兩人可能是教練和學員，當局尚未公布機上人員的身分。

NBC記者李若當日也在現場，他表示，單引擎小飛機失事非常多見，他至今已去過500多個墜機事故發生地，包括飛機迫降在高速公路、居民後院等，基本上都會造成人員嚴重傷亡，死亡率非常高。李若稱，「像今天這樣，機上兩人全都生還，且沒有受傷，這是我唯一遇見過的，堪稱奇跡」。李若分析，「飛機墜落時被一棵大樹擋住，不知道這是飛行訓練中有意為之，還是無意撞向這棵大樹，總之非常幸運。」