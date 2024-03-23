尼格爾植物園 橘縣皇冠谷隱藏寳石 擁有世界多種植物物種

尼格爾植物園的入口處。(記者蕭愛/攝影)

在拉古拉尼格爾市（City of Laguna Niguel)的皇冠谷(Crown Valley)有一個尼格爾植物園 （Niguel Botanical Preserve)，是一個小而美、經過精心規劃的小型植物園，沙漠植物花熱烈綻放，被稱為橘縣的一顆隱藏的寶石。

影音來源：記者蕭愛

像蠟燭般的沙漠花朶。(記者蕭愛/攝影)

尼格爾植物保護區是一個占地18英畝的公共花園，展示來自世界五個地中海氣候地區的植物。這個地區冬季涼爽濕潤，有適合的環境培育美麗的花花草草，經過多年精心規畫和全力維護，營造出自然美麗的花園。

社區活動中心的表演台上面的小山就是植物園。(記者蕭愛/攝影)

尼格爾植物園和皇冠谷公園在同一個地方，經過皇冠谷公園往山上走即是植物園，停車場也使用同一個。公園有一表演台，表演台的山坡草地是觀眾席，再往上走就是植物園了。公園提供free wifi，走在山上都有網路，也可進入植物園網站，隨時參考提供的資料，非常便捷。

順著台階走上去，走道兩旁有埋在地上的石柱樁，每年都有一位熱心義工當選，其名字留在石樁上。年度公民樹林區是特別設立表彰當地居民無私的志工活動。年度市民走道附近是迷宮。迷宮是古代人們用來紀念神聖方向和季節變化的冰祭場所。在中世紀歐洲的大教堂中，迷宮代表著生命的內部旅程。

山頂上的藍色小亭常常舉辦婚禮。(記者蕭愛/攝影)

在山頂有一個可愛的小亭子，是許多人喜愛的結婚場所，周邊綠意盎然，還有芬芳撲鼻鮮花，山下美景盡收眼底，羅曼蒂克氣氛縈繞四周。

最主要的沙漠花園繁花 盛開著，像蠟燭般的沙漠蘆薈顏色由深到淺，開了一片，十分好看。中國人稱為發財樹的沙漠植物也開滿了白花。

全世界女童軍的國旗都展示在公園的一角，在山上還有為女童軍設立的小舞台、小觀眾席。

在最南端是南非 花園，後面山坡的草已經枯白，呈一片白色蒼茫狀，一叢樹皮都掉光了的尤加利樹，再前面卻是紅色非洲旗花(African flag)，景觀非常有層次。

尼格爾植物園在橘縣拉古拉尼格爾市。(記者蕭愛/攝影)

整個植物園的布局經過精心設計，蜿蜒的小徑穿過各個主題區域，每個區域都展示著獨特的植物珍品。植物園擁有來自世界各地的多種植物物種，並精心貼上資訊標牌，向遊客介紹其特徵和起源。從奇異的沙漠植物到雄偉的棕櫚樹，從嬌嫩的玫瑰到耐寒的多肉植物，使植物愛好者會著迷。有些地方還裝飾橋樑栱門，增加趣味。

位於皇冠谷公園的植物園，每天從黎明到黃昏開放，它就在草地露天劇場上方，入場和停車免費，全年開放。

Crown Valley Park

Niguel Botanical Preserve

29751 Crown Valley Pkwy,

Laguna Niguel, CA 92677