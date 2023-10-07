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集合！周末這樣玩／南加蕭氏海灣絕美 豪宅後花園

記者蕭愛／報導
海灘上這個大圓岩石像磒石一樣。(記者蕭愛／攝影)
海灘上這個大圓岩石像磒石一樣。(記者蕭愛／攝影)

南加拉古那海灘北邊有個蕭氏海灣，隱藏在海邊住宅區內，走數十階梯即可下到海灘。海灣雖小，風景特別優美，為何命名為Shaws Cove，連救生員也不知道緣由。

(影音來源：記者蕭愛）

Shaws Cove在拉古那市，北邊是半月灣海灣(Crescent Bay)，南邊則是有名的拉古那海灘。它在Fairview路上，可從Cliff Dr. 走過來，路口有Trolley的招牌，從一號公路有free Trolley可以到達，蕭氏海灣是第八站。從路口有狹小台階走下來，兩旁種植各種綠色植物，更顯得幽靜神祕。

蕭氏海灣的石階都印了標記。(記者蕭愛／攝影)
蕭氏海灣的石階都印了標記。(記者蕭愛／攝影)

海灣上面的海濱豪宅。(記者蕭愛／攝影)
海灣上面的海濱豪宅。(記者蕭愛／攝影)

台階下面海灘就有一個救生員站，每天都有救生員值班，從上午10 時到下午6時，年輕的救生員說，這個海灘雖小，有海灘、有岩石，尤其峭壁懸崖常常有人攀爬，非常危險，時時要盯著看有沒有人違規，假日人多時，甚至要派兩位救生員來值班。他當班時就曾有兩件送醫急救的事件發生，一件是年輕人攀爬懸崖峭壁，不幸滑落，背部被尖銳岩石嚴重割傷。另一件是一位75歲老先生走在海灘崎嶙岩石上，不慎跌倒，造成鼻子受傷流血。他說這個海灣岩石被海浪沖刷侵蝕得特別粗糙尖銳，走在上面一定要格外小心。

海灘南邊峭壁上有私人涼亭。(記者蕭愛／攝影)
海灘南邊峭壁上有私人涼亭。(記者蕭愛／攝影)

蕭氏海灘上這塊岩石像個馬頭。(記者蕭愛／攝影)
蕭氏海灘上這塊岩石像個馬頭。(記者蕭愛／攝影)

蕭氏海灘很特別，它是屬於公眾的社區海灘，可是懸崖上的住宅，全是私人住宅，他們大多數都自建了階梯，可以從自家豪宅走到海灘，入口處還特別標明私人住宅，禁止他人走上去。有一家還在海灘峭壁上打造一小塊地方，擺放遮陽傘、長木板櫈，上面特別標明私人產業。每家自建的階梯都有不同形式，各自有鮮明特色，石頭階梯、木板階梯，寬廣大道或羊腸小徑，也成為蕭氏海灣與別的海灣不同之處。

海灘上有兩條天然海溝，是其他海灘少有的。(記者蕭愛／攝影)
海灘上有兩條天然海溝，是其他海灘少有的。(記者蕭愛／攝影)

蕭氏海灘隱藏在住宅區內。(記者蕭愛／攝影)
蕭氏海灘隱藏在住宅區內。(記者蕭愛／攝影)

蕭氏海灣在新月海灣南側，也像半月形海灣一般，北邊的峭壁上是搖曳生姿的椰子樹，其後面的價值500萬豪宅是一位中國商人擁有。海灣南側峭壁上，有人建了尖頂白色亭子，南亭北椰成為海灣象徵。

海邊私人豪宅都自建通道直達海灘。(記者蕭愛／攝影)
海邊私人豪宅都自建通道直達海灘。(記者蕭愛／攝影)

蕭氏海灣可以游泳、划船、潛水。在海灣南側岩石區有二條海溝，海水不斷沖刷上來，許多游泳者喜歡在海溝內享受海浪拍打。在入口處樹立了好多規則，希望民眾來海灣要遵守潛水禮節，互相尊重，尤其不能捕捉任何的海中動物，帶走任何海灘上的東西。上午9時後下午6時前，不可以在海灘遛狗，也不可以飛無人機。這裡最大缺點是海灘附近沒有公用廁所。

海灘北邊山頂懸崖峭壁上椰林搖曳。(記者蕭愛／攝影)
海灘北邊山頂懸崖峭壁上椰林搖曳。(記者蕭愛／攝影)

蕭氏海灘的峭壁山上都是住宅區，停車空間不多，路邊有十幾個畫好的停車位，平日還好，假日很難找到停車位。搭乘Free Trolley，是不錯的辦法。

新月海灘距離蕭氏海灘不到一哩，可以漫步走過去，順便觀光欣賞拉古那海邊豪宅。新月海灘較蕭氏海灘略大，兩者都有特別湛藍的海水，退潮時兩者可以相通。

Shaws Cove發音是蕭氏海灣，找不到名字是何來源？詢問救生員小哥，他也完全不知道，不過他答應幫忙詢問取此名的緣由，我們告訴他，我們的姓發音就是Shaw，他很高興的說：這就是你們的Beach，我們也很高興南加有個很隱密、很漂亮的海灣，它的名字是蕭氏海灣Shaws Cove。

Shaws Cove Beach

Beach in Orange County, California

Shaws Cove

Laguna Beach, CA 92651

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