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周末這樣玩╱哥雷格瑞湖 網紅避暑勝地

記者蕭愛╱洛杉磯報導
年長者的湖畔休閒公園。(記者蕭愛╱攝影)
年長者的湖畔休閒公園。(記者蕭愛╱攝影)

聖伯納汀諾縣森林區的哥雷格瑞湖（Lake Gregory)是不到百畝的人工湖，風景清幽，四周山區森林密佈，別墅林立，是最接近洛杉磯地區的湖景避暑勝地。附近有一天然形成的心岩石(Heart Rock)，非常特殊，成為廣受歡迎的網紅景點。

影音來源：記者╱蕭愛攝影

哥雷格瑞湖在山上小城克雷斯萊（Crestline)，早年休士頓小溪流過此地，逐漸蓄水成湖，那時人們稱此地為月亮的山谷，後來創建柯瑞森林水區，有足夠水源供應附近地區，吸引人們來此開發定居，此湖便以開發商的名字命名為哥雷格瑞湖（Lake Gregory）。

湖邊有一大片青翠草地。(記者蕭愛╱攝影)
湖邊有一大片青翠草地。(記者蕭愛╱攝影)

由洛杉磯方向至哥雷格瑞湖，首先走210高速公路往南，由76號出口往北走CA-18公路上山，轉138到克雷斯萊(Crestline)，延湖邊路(Lake Road )即可看到湖。

水上樂園釣魚區娛樂多

湖西側幾年前有投資商在此建立水上樂園，色彩鮮豔的巨大充氣體，包括滑梯、鞦韆、跳水平台，規定48英吋身高以上的遊客才能遊玩。兒童在此歡快的戲水划船，為夏日湖邊添增熱鬧氣氛。

湖北側是釣魚區，許多人停車在湖邊公路旁，揹著漁具走到湖邊，各據一方，自由自在的垂釣，不見有人管理。

湖南側是整個湖的精華區，沿Lake Dr.公路進入湖邊San Moritz Way，左手邊建築是社區教育中心，由學區和社區共同擁有，是一個多功能的社區居民及學生服務中心，平常舉辦各種體育活動，還有電影之夜、社區舞會和各種大型活動。教育中心還與當地教堂簽訂合約，周日用作禮拜之用，充分發揮功能。

沿社區中心往內行駛，停車場對面是一大片青翠草地，草地旁有涓涓清澈小溪，慢慢流入湖中。另一側有一新穎小屋，專售釣魚魚具、魚餌。有興趣釣魚的民眾可以隨興買釣魚執照及釣魚魚具、魚餌，現場即可釣魚。

天然形成的心形岩，在Crestline的登山小徑上。(記者蕭愛╱攝影)
天然形成的心形岩，在Crestline的登山小徑上。(記者蕭愛╱攝影)

涓涓小溪另一側，是一座古樸宏偉的聖莫里茨旅店（San Moritz Lodge)。它被鬱鬱葱葱的松樹林環繞，一株形狀優美的巨紅杉(Giant Sequoia )矗立溪邊，湖水靈氣、松林仙氣，使它成為很多人選擇舉行隆重終身大事的地方。

湖邊有一小屋，專售漁具魚餌。(記者蕭愛╱攝影)
湖邊有一小屋，專售漁具魚餌。(記者蕭愛╱攝影)
森林、明湖、草地，構成心曠神怡景色。(記者蕭愛╱攝影)
森林、明湖、草地，構成心曠神怡景色。(記者蕭愛╱攝影)

公園還為年長者在湖畔畫了一個森林休閒湖區，夏日好多年長者帶著休閒椅，安坐在湖邊，享受清風徐來的涼爽。還有兩個專為狗狗設置的狗公園。

波光粼粼的哥雷格瑞湖是聖伯那汀諾山上的三個著名湖泊之一，數它最小，但離山下城市最近，且靈氣十足，吸引一些修行的人選擇居住在湖邊的森林小屋。四周的山上，遍佈小木屋別墅。

古樸的聖莫里茨旅店，是很多人喜歡的結婚地點。(記者蕭愛╱攝影)
古樸的聖莫里茨旅店，是很多人喜歡的結婚地點。(記者蕭愛╱攝影)

瀑布沖刷形成心形岩

克雷斯萊附近有很多登山小徑，最出名的是Heart Rock登山小徑，在138公路很容易在手機地圖上找到停車的地方，下車後沿西利溪（Seeley Creek)，沿路許多樹上都設了標示，走10到15分鐘，即可看到自然形成心形凹岩和瀑布。因為大部分的登山客都是向心形岩走去，不太會迷走方向。只是下到心形岩沿路有些陡滑，需要非常小心，確保穿著適當防滑的鞋子。

湖東側是水上樂園，色彩鮮豔的水上設備，增添熱鬧氣氛。(記者蕭愛╱攝影)
湖東側是水上樂園，色彩鮮豔的水上設備，增添熱鬧氣氛。(記者蕭愛╱攝影)
涓涓小溪流入哥雷格瑞湖，形成優美景色。(記者蕭愛╱攝影)
涓涓小溪流入哥雷格瑞湖，形成優美景色。(記者蕭愛╱攝影)

心形岩是因瀑布經年歲月的沖刷自然形成的完美心形凹洞穴，從上往下望，完全像心一樣的形狀，當乾涸的時候，有人竟然跳進洞裏，留影打卡，但瀑布水氣充沛時，洞內會積水，且是鹹水，就不宜進洞了。

也因為這條登山小徑廣受歡迎，很多人熱心在樹上、岩石上作了指標，甚至在樹上岩石上噴漆塗鴉，有點過度人工化，失去山林自然風味，有些遺憾。

湖南邊是哥雷格瑞湖的菁華區。(記者蕭愛╱攝影)
湖南邊是哥雷格瑞湖的菁華區。(記者蕭愛╱攝影)

景點Lake Gregory Regional Park

地址24171 Lake Dr. Crestline Ca 92325

釣魚 樂園 洛杉磯

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