周末這樣玩╱Leo Carrillo海灘 探索南加秘境

沙灘有海礁隔離，仿若隔絕海灘。（記者蕭愛╱攝影）

位於聖塔蒙尼卡西北28哩處的太平洋海岸公路（1 號公路）上的里歐·卡瑞婁（Leo Carrillo）海灘，崎嶇海岸伸入海洋，一哩半海灘高低起伏，是許多人心中的祕境海灘。

影音來源:蕭愛

卡瑞婁海灘已經接近洛杉磯 縣的邊界，在馬里布海灘之北。有人說它是完美海灘，是衝浪者、游泳 者、沙灘躺椅、風帆衝浪者、釣魚愛好者，和好奇的沿海海蝕洞穴探險者的天堂。

從洛杉磯過去，海灘在公路左邊，而其公園停車場在右手邊。看見公園標誌右轉，有大停車場，停車費2小時3元，全天12元。露營者可以上網預先付錢。

從公園到海灘有地下人行隧道通過，隧道彩繪藍色海洋世界，有大魚及海洋生物。許多人扛著遮陽傘、沙灘椅，從這裡經過到海灘消磨一天。靠近海邊的公路邊上可以免費停車，停遠停近都無所謂，因為有許多小徑可以直接走到海邊。

在峭壁上有三個藍色救生員站，遊客較多時才有人駐守，平常不定時會有人巡邏。這三個救生站之間，即是最美的崎嶇海景。

Leo Carrillo的水適合任何類型的遊客，小浪非常適合初學者衝浪，不會太波濤洶湧，皮划艇也是一種選擇。 海洋湛藍清澈，非常適合潛水或浮潛。

卡瑞婁州立公園入口處。（記者蕭愛╱攝影） 卡瑞婁海灘有礁石有海灘，風景獨特。（記者蕭愛╱攝影）

這裡的海灘最大的特色是岩石與海灘交錯。岩壁將海灘分隔成獨立空間，好像許多私密海灘。岩壁間在退潮時變成充滿螃蟹和海星的潮池。 岩岸海灘通常都是嶙峋石岸，可是這裡的海灘仍然是沙質的，可以舖上沙灘毯，在陽光下懶洋洋地躺著。 卡瑞婁海灘有礁石有海灘，風景獨特。（記者蕭愛╱攝影） 海邊岩石上有人海釣。（記者蕭愛╱攝影） 卡瑞婁公園有隧道通往海灘。（記者蕭愛╱攝影） 從隧道延伸過來的海灘。（記者蕭愛╱攝影）

在二號與三號救生站中間，有木質樓梯可以走下海灘，其北邊有許多天然海蝕洞穴，這是許多人退潮時探險祕境，可以走進洞穴，常有人在此拍攝婚紗照。更有人站在峭壁上海釣，不過要注意安全，救生人員隨時會警告有安全疑慮的垂釣者。

海邊岩石上有人海釣。（記者蕭愛╱攝影） 卡瑞婁公園有隧道通往海灘。（記者蕭愛╱攝影）

三號救生站之北全變成綠色礁石，綠油油礁石、湛藍海水、白色浪花，成了不同凡響的海景。海中還有一大塊海岩，被海鳥佔據，儼然成為鳥之島。

在退潮時，可以從一個海灘走到另一個海灘，但要小心，因為潮汐會淹沒來時路，讓遊客措手不及。

沙灘上面的小徑綿延數英里，許多人喜歡在此散步，目前仍處於芒草狀態。有年輕情侶在海灘上戲水，也有90歲老人駐杖緩行，另有新手爸爸背著女娃説嗨。 從隧道延伸過來的海灘。（記者蕭愛╱攝影） 卡瑞婁海灘有許多天然洞穴。（記者蕭愛╱攝影）

這個美麗的海灘是以演員、保護主義者和環保主義者 Leo Carrillo （1880-1961）的名字命名。 Leo Carrillo在加州 海灘和公園委員會作義工服務了 18 年。

小檔案：

里歐·卡瑞婁海灘（Leo Carrillo Beach）

營地地址：35000 West Pacific Coast Highway, Malibu, CA 90265