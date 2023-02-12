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大華超市進駐東谷 11日剪綵 各族裔數百人雲集

記者啟鉻／東谷報導
99大華超市東谷分店11日舉行盛大剪綵儀式。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店11日舉行盛大剪綵儀式。（記者啟鉻／攝影）

全美領先的亞洲超市—99大華超市東谷分店11日舉行盛大開張剪綵儀式，現場氣氛熱鬧，舞獅、舞龍、財神爺互動，數百名各族裔顧客早早在門前等候。99大華超市執行長Alice Chen表示，東谷市是一個快速發展的城市，很多居民也曾是99大華超市的長期顧客，為了滿足當地日益增長的消費需求，因此在東谷開設分店，並為當地創造更多的工作機會。

U視頻：記者啟鉻／拍攝

在剪綵儀式現場，除了華人顧客，還有其他亞裔、西裔、非裔、白人等族裔居民。東谷市多位市議員及商會代表出席活動。華裔市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）說，兩年前市府就計畫引入大華東谷分店，現在終於成為現實。這個項目對當地亞裔居民非常重要，不出市區就可以購買亞裔喜歡的傳統食材；她的父母在試營運期間，就已經光顧了大華分店，感到很高興。

東谷市市長瑞格拜（Todd Rigby）表示，東谷市是一個多元化城市，市府希望盡可能在購物、消費方面提供多族裔居民更多選擇，這些對於整個城市及社區都非常重要。99大華超市東谷分店為市民提供了更多的服務項目，不僅提供各種美食，而且創造了工作職位，促進了小企業發展。99大華超市東谷分店所在的古德曼商業中心（Goodman Commerce Center）靠近15號公路，也是該市主要的商業中心，同時還有市中心綜合商業項目等多個新建案，未來東谷市榮景可期。

東谷市市長瑞格拜（左）與99大華超市執行長Alice Chen交流。（記者啟鉻／...
東谷市市長瑞格拜（左）與99大華超市執行長Alice Chen交流。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市執行長Alice Chen、集團主席Jonson Chen、全美運營官David Lee和南加州運營長David Thai等出席活動。Alice Chen說，東谷分店的成立，將提供當地消費者更優質服務和難忘的體驗，為每天來訪的顧客帶來更多購物驚喜，豐富民眾對亞洲飲食文化的了解，促進大華超市更大發展，並永遠與消費者同在。

剪綵儀式現場聚集了數百顧客，有人提前一小時排隊等候。華裔居民許先生表示，他是東谷市居民，先前總是驅車前往奇諾岡、科洛那或者庫卡蒙加牧場市等地的99大華超市購物，現在好了，不出市區就能買到各種喜歡的傳統食材，感覺非常方便。居住波莫那市的西裔顧客Julio表示，很喜歡亞洲食品，該分店試營業時已經來過，這次與親友一起前來體會購物樂趣。

傳統財神爺與觀眾互動。（記者啟鉻／攝影）
傳統財神爺與觀眾互動。（記者啟鉻／攝影）
現場舞龍表演。（記者啟鉻／攝影）
現場舞龍表演。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市（99 Ranch Market）作為「連通亞洲味道的美食橋樑」，為消費者提供正宗食材、高品質商品和實惠的價格。目前，該集團在全美十個州擁有並經營63家門店，包括168超市、Cravings by 99 Ranch Market以及電子商務和移動業務。2022年，大華超市集團被Deloitte評為全美最佳管理公司之一。

亞裔 華裔 美食

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