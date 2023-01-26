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周末這樣玩╱南加世界之緣 隱藏在內陸的觀光之路

蕭愛╱洛杉磯即時報導
在世界之緣觀光公路上看山下風光。（蕭愛╱攝影）
在世界之緣觀光公路上看山下風光。（蕭愛╱攝影）

加州有兩條有名的觀光公路，沿太平洋海岸線的一號公路，及沿聖伯納汀諾縣山上的世界之緣公路（Rim Of the World Scenic Drive）。前者幾乎是舉世聞名，後者很多人常去，卻不知它是有名的觀光公路。

影音來源：蕭愛提供

世界之緣公路已經有一百多年的歷史。早年從東部移居西部的一位醫生，在聖伯納汀諾縣山上有個度假村，他希望大家都能來他的度假村，可是道路崎嶇不平，沒有人想來。這位醫生於是遊説能將現有運木材的道路連接起來，讓它們適合上山之路。1905年聖伯納汀諾縣主管買下山上的木材道路，將之連起來，從早期行走大篷車到駕駛汽車，形成了世界之緣觀光公路。人們喜歡開車上山，除了看風景，還能避開山下內陸帝國的酷暑。

1915年7月18日，這條名為世界之緣的道路正式啟用，政治家、商人、和社會知名人士都來參加落成典禮，百年來這條道路改變了聖伯納汀諾縣山上居民的生活，帶來許多遊客，成為南加人親近大自然休閒大山。 

世界之緣公路就是像掛在聖伯納汀諾山壁上，它沿著山脈的山脊線，迂旋迴轉上山，許多地段都能看到山下一大片城市景色，有人説在天氣清爽、視野良好時，甚至可以看到Catalina Island。不過南加空氣常常有煙霧，影響觀景。

世界之緣路邊景觀。（蕭愛╱攝影）
世界之緣路邊景觀。（蕭愛╱攝影）

世界之緣公路包括了18號、330、38號公路，經過了Crestline 、Running Spring、Big Bear三個小城，還有三個有名的湖泊：Lake Gregory、Lake Arrowhead 、及Big Bear Lake，三城三湖是有名的風景區。三湖周邊有許多別致的小木屋，有的是私人別墅，有的是供出租的B&B。有朋友就在山上買了小木屋，有人租時供出租，沒有人租時，就自己上山度假，享受山中之寧靜歲月。

有百年歷史的風景之路，雖然是蜿延上山，百轉千回，但是整修的很好，有危險的石壁都作了安全措施。風景好的地方都有觀景點，供人暫時停車一覽山下內陸帝國風景。在18號公路旁還有一座高中：世界之緣高中，藍色的Rim of the World High School 大字非常突出，它建於1980年。在高中附近的觀景點，是看夕陽最佳地點。

曾在世界之緣公路旁邊觀景點附近，看到銀色枯朽的白色透明葉，撿了幾枝枯葉帶回，放在家中大花瓶裏，與假花共瓶，數年來絲毫不變，查照片的時間是2014年的12月。這種植物叫銀元草，常被用來作為插花藝術。

世界之緣公路全年開放，冬季有時會因為下雪而關閉，冬天需要帶雪鏈。很多地方只有來回各一條線，常常塞車。最好選避開塞車的時段。在山上森林旁懸崖邊的公路上行駛，像台灣橫貫公路一般，有壯麗的山壁、寧靜的湖泊和如畫般山下大平原，這是南加州最美最自然的風景之一。

世界之緣風景之路景觀如台灣橫貫公路。（蕭愛╱攝影）
世界之緣風景之路景觀如台灣橫貫公路。（蕭愛╱攝影）

世界之緣公路小檔案

Rim of the world Scenic drive

23270 CA-18, San Bernardino, CA 92404

世界之緣有些路段有7000呎高，已經積雪深厚。（蕭愛╱攝影）
世界之緣有些路段有7000呎高，已經積雪深厚。（蕭愛╱攝影）

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