胡佛水壩86歲 正進行多項整修工程 將重新擦亮「沙漠之鑽」

周末這樣玩

它是世界上最偉大的工程之一， 80多前在內華達州和亞歷桑納州交界處興建的混凝土重力壩，攔截了科羅拉多河流之水，發電供水三個州，對大西部地區貢獻巨大。它也是人們喜歡來參觀知性旅遊的地點，它就是胡佛水壩。

影音來源：蕭愛提供

到賭城 來的人大部分都會來此參觀這個偉大的工程。距離賭城大約半個小時車程。疫情 過後，前來的遊客特別多，進入水壩的車輛一部接一部，還有不少大巴士以及學校校車帶來參觀群眾。

胡佛水壩興建於1931-1936年，已經有86年的歷史，目前正在進行多項整修工程。

從壩上看下面的發電廠。（蕭愛／攝影）

在進入水壩前，正在興建收費站入口，美國國土安全部在此設檢查站。雖然尚未全部完工，早已開始安全檢查，每部車都要打開所有車窗，還詢問：有沒有任何武器？收費站不似傳統式樣，是採用白色X直立鋼架，上寛下窄，獨特不落俗套，上面掛Welcome To Hoover Dam，未來必是胡佛水壩新地標。

水壩的停車場依山而建，樓高六層，淡棗紅色，與附近的山色融為一體。目前停車收費十元。樓下是餐廳及禮品店。進入停車場前方，有座吸睛的雕塑 ，一位年輕人生龍活虎正在攀岩，是Steven Liguori 2000年時的作品。

胡佛水壩停車入口處有一栩栩如生的攀岩銅雕像。（蕭愛提供）

在水壩靠山之側正在整修紀念碑廣場，兩位男士展翅銅雕像，是紀念當年建水壩犧牲的烈士，已將之恢復靑銅色。其他還有傾角原黃銅星翻新、地圖鑲嵌，和更換變質的水磨石、紀念碑基座清潔和修復等，另有金箔刻字的翻新。這是86年歷史的胡佛水壩首次大規模整容。這些工程將在2023年元月全部完成。

另一項工程是建自動手扶梯。由停車場走下遊客中心，原來只有兩層樓樓梯，未來有自動手扶梯，遊客可以輕鬆上下。

胡佛水壩在世界水利工程上具有重要地位。是美國最大的水壩，被譽「沙漠之鑽」（Diamond on the Desert）。它建在峽谷最窄的部位，扇狀水泥牆雄偉壯觀，壩上的高壓電線林立，依地形而變化。峽谷上方的拱形橋是世界著名的名橋，許多著名电影取景於此，美國大片《變形金剛》、《末日崩塌》等都有胡佛水壩的形影。

胡佛水壩可以買票進入到大壩底部參觀。在進門前，每個人都要經過安全檢查。然後進入看一部紀錄片，講述大壩建造的背景和建造的經過。然後坐電梯到底部，參觀行程約一個半小時。

拱橋是胡佛水壩的著名地標。(蕭愛／攝影)

環繞壩上有很多突出的觀景台，可以清晰見到水壩底部及橫跨水壩的拱橋，水壩、拱橋是胡佛水壩的著名地標。沿壩上方有些小房門，都是金色，耀眼奪目，然而年久有點褪色，現在也會整容。

胡佛水壩風很大，年輕學子在觀景台玩飛水遊戲，將飲用水高高拿起倒水，水沒有朝下流，反而飛起來吹向上方，壩上經年風大，需注意自身安全，做好防風措施。

水壩上方就是蓄水湖，沿岸地質明顯分為兩截，上黑下白，近年天氣乾旱，水位下降，白色地質增加，有缺水隱憂。

這項偉大工程影響美國大西部地區甚鉅，近年拉斯維加斯附近還在積極開發中，胡佛水壩擔當供應民生水電大任，其重要性愈趨嚴峻。