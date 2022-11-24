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周末這樣玩╱西部小鎮蛻變 吃著蘋果派來一場金礦探險

蕭愛╱聖地牙哥即時報導
百年之久之朱利安金礦現在成為觀光金礦。（蕭愛╱攝影）
百年之久之朱利安金礦現在成為觀光金礦。（蕭愛╱攝影）

它是年輕人特別喜愛的小鎮，古色古香的西部風情街道，香甜可口的蘋果派，還有完整的金礦探險，聖地牙哥東部山區的朱利安（Julian）小鎮，每到周末吸引不少遊客來觀光遊覽。

影音來源：蕭愛提供

朱利安小鎮在79號公路與78號公路交叉處。距離洛杉磯約100哩。走15號高速公路轉76號公路往東一直行駛，接79號公路，一路往南開，當與78號公路交會，兩旁的西部電影風格的街景，即是朱利安小鎮。位於庫亞馬卡山脈海拔4,226呎的地方。

此地於1870年代發現金礦，引來了淘金潮，建立了小鎮。然而當淘金潮過去，有位探險家帶來了蘋果樹，在此地種蘋果，於是有了有名蘋果果汁和蘋果派。延續了小城的生命。它的蘋果派，假日時常常大排長龍，大家爭相搶購，帶回去分享親友。

朱利安拓荒者博物館。（蕭愛╱攝影）
朱利安拓荒者博物館。（蕭愛╱攝影）

朱利安博物館在小鎮華盛頓大街上，記錄小鎮成立的百餘年歷史，外面還有建舘的紀念石碑。其開放的時間是周五、周六、周日。大街上還有些私人的博物館，介紹朱利安小鎮的故事。

大街僅有四個街口，最有名的當數媽媽蘋果派店，此外還有雜貨店、紀念品店、及餐廳。出售乾果的店尤其是大家喜歡的商店。

金礦小鎮有許多歷史性建築物。（蕭愛╱攝影）
金礦小鎮有許多歷史性建築物。（蕭愛╱攝影）

在大街街口有金礦參觀的招牌，順路開上山，昔日金礦就在此。金礦參觀的門票可以上網先行預訂，也可在現場購票，我們付的門票價格是15.5元。參觀時間約為一個半小時。

朱利安金礦小鎮歷史建築。（蕭愛╱攝影）
朱利安金礦小鎮歷史建築。（蕭愛╱攝影）

這是知識性的參訪，有位導遊逐步帶領大家進入淘金人的世界。金礦藏在山中礦脈中，從堅硬的山壁敲打，將含金的山壁敲下，然後一塊塊運出山洞，用機器打碎，然後放在溝槽水中，慢慢篩出金子，一點點金子經過好多的過程，真是不容易。

導遊讓每位遊客體驗在水中篩金子，裝滿細沙的盤子，不斷的搖晃，把較輕的沙搖掉，最後終於見到閃閃發亮的金沙。

在金礦山洞裏，為了遊客安全，裝了足夠的燈光照亮現場，可是在1890年代，挖礦人在深不見光的洞裏，只有三燭光，久而久之嚴重損害挖礦人的視力，變成弱視人。導遊特別關閉所有燈光，讓我們體驗在暗不見光的山洞裏工作的感覺。

在金礦山洞裏走了一個多小時，從細窄小樓梯爬上高處，從山頂走出山洞，結束金礦之旅，深深體驗發現金礦到擁有金礦，不努力敲打，仍然是徒勞無功。

百年歷史山頂上金礦的出口。（蕭愛╱攝影）
百年歷史山頂上金礦的出口。（蕭愛╱攝影）

現今的朱利安成為人們喜愛的觀光小鎮，除了參觀金礦，附近還有參觀u-pick果園和出售脆蘋果和蘋果產品的水果攤，尤其是金秋季節。另一種當地產品是葡萄酒，可以在9月初的 Julian Grape Stomp Festa 參加 Menghini Winery 的葡萄踩踏。

金礦小鎮之街景。（蕭愛╱攝影）
金礦小鎮之街景。（蕭愛╱攝影）

從79號公路開車往南，山中平和的感覺，牛羊在平地草原上覓食，山頭偶有壯觀的房舍，一片寧靜安詳景色，不知住在這，會不會有山中日月長之感。

小檔案：

Julian Eagle Mining Co.,

（760) 765-0036

End of C Street, P.O. Box 624,

Julian, CA 92036

金礦古舊風貌。（蕭愛╱攝影）
金礦古舊風貌。（蕭愛╱攝影）

蘋果 觀光 博物館

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