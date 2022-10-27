我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

影／名畫又遇襲 環保人士把頭黏上珍珠耳環少女

周末這樣玩╱聖地牙哥巴爾波亞公園 美國最大城市公園

蕭愛╱聖地牙哥即時報導
巴爾波亞公園古風建築倒影在荷花池中。（蕭愛╱攝影）
巴爾波亞公園古風建築倒影在荷花池中。（蕭愛╱攝影）

聖地牙哥市區的巴爾波亞公園（Balboa Park）集歷史、文化、科技、音樂、建築、美景於一身，是人們永不厭倦的城市公園，它是美國最大的城市公園，是聖地牙哥的文化中心。

影音來源：蕭愛提供

這個地方曾經舉辦過兩次國際性展覽，一次1915～1916年巴拿馬-加尼福尼亞博覧會，紀念巴拿馬開港運河，為之創造了復古美不勝收之建築。另一次是1935-1936年加州太平洋博覽，在公園南區創建了引人入勝的西南建築風貌。

巴爾波亞公園最有代表性的復古建築。（蕭愛╱攝影）
巴爾波亞公園最有代表性的復古建築。（蕭愛╱攝影）

現在它有16個博物館，羅列在1200英畝大的公園內，更有許多美麗的花園、噴水池，景點非常多，是人們想一來再來的地方。

我們的行程從管風琴開始。管風琴音樂台在停車場旁邊，假日有位年輕女士在彈奏，看台座椅零星坐了一些聽眾，遊客不斷的站在台下與台上管風琴合影，聖地牙哥巴爾波亞公園的室外管風琴是世界最大管風琴之一。

巴爾波亞公園的室外管風琴非常有名。（蕭愛╱攝影）
巴爾波亞公園的室外管風琴非常有名。（蕭愛╱攝影）

離開室外音樂中心，最近的是日本友誼花園三景園，它是公園唯一要收費的花園。公園遊客中心在附近的建築裏，可以在此處取得公園地圖，據公園義工告知，公園內的博物館要收費，年長者99元門票，可以參觀16個博物館，不同年齡有不同的價格。室外的其他花園噴水池都是不收費的，日本園除外。

最有名的荷花池就在附近，這是公園最出名也是最早的花園，荷花清幽幽開在池中，有粉紅有淡紫，超凡脫俗。野鴨成群在草地或站或躺，絲毫不懼周遭人群。 扶老攜幼的市民舖了墊子坐在池邊草地上。室內植物園正在整修中，目前是不開放。

噴水池的對街，還有兩個非常棒的花園：玫瑰花園及沙漠植物花園，可以走天橋過去。玫瑰花園作的非常專業，它是1975年建立，正式名稱是Inez Grant Parker Memorial Rose Garden。有義工訂期修剪和種植新品種，每一株玫瑰都被照顧的很好，被評為世界上最好的玫瑰花園之一。涼亭在玫瑰園中間，玫瑰香味縈繞四周。沙漠植物花園在玫瑰園旁邊，有許多奇特品種，一株普通的火龍果仙人掌，長得張牙舞爪，又大又高，吸引許多遊客在樹下留影。

公園西南邊有株1859年種植的摩頓灣無花果樹，它是加州最大、最老的無花果樹。高度超過70呎，樹冠延伸寛125呎，它見證了巴爾波亞公園的百年發展。聖地牙哥市民捐款在其四周修建了甲板。市民可以在它的樹蔭下閒坐聊天，聽護林員介紹它的來歷。公園設了三個説明告示牌，介紹這棵巨樹的歷史、品種。它像白頭宮女似的，有説不完的歷史故事，是巴爾波亞公園不可錯過的自然美景。

百年無花果樹四周作了看台甲板，是市民捐款建造的。（蕭愛╱攝影）
百年無花果樹四周作了看台甲板，是市民捐款建造的。（蕭愛╱攝影）

巴爾波亞公園的景點非常多，假日成了市民聚集散心的地方，有許多人擺攤，有宣傳福音的、有賣紀念品的，有好幾個攤位專為人刺青。還有音樂人在走廊上演奏不同的樂器，昏黃的走廊、音樂人的身影，巴爾波亞公園散發迷人的魅力。

公園有綠色接駁車，在各個美麗景點穿梭，遊客可以免費搭乘。這個公園有太多値得介紹的景點，吸引人們一去再去，巴爾波亞公園還有下一篇喲。

巴爾波亞公園

Balboa Park

Open 24 hours

(619) 239-0512

精緻的日本友誼花園是唯一收費的花園。（蕭愛╱攝影）
精緻的日本友誼花園是唯一收費的花園。（蕭愛╱攝影）
百年老樹見證巴爾波亞公園的發展。（蕭愛╱攝影）
百年老樹見證巴爾波亞公園的發展。（蕭愛╱攝影）
巴爾波亞公園的一角可愛玩具造型。（蕭愛╱攝影）
巴爾波亞公園的一角可愛玩具造型。（蕭愛╱攝影）

聖地牙哥 博物館 加州

上一則

警追捕在南加偷走14台ATM取款機的男子

下一則

新冠讓美國100萬人永久傷害 專家稱針灸、飲食療效佳

延伸閱讀

華府書友會29日談傳遞大愛教育接力棒

華府書友會29日談傳遞大愛教育接力棒
聖地牙哥男魯莽駕駛被攔截 爬護欄揚言要跳橋

聖地牙哥男魯莽駕駛被攔截 爬護欄揚言要跳橋
加州房市降溫榜 聖荷西、聖地牙哥、史托克頓進前10

加州房市降溫榜 聖荷西、聖地牙哥、史托克頓進前10
聖地牙哥亞州電影節11月3日登場 放映台片「戀愛慢半拍」

聖地牙哥亞州電影節11月3日登場 放映台片「戀愛慢半拍」
快樂當義工 但別忘了有些花費可申報抵稅

快樂當義工 但別忘了有些花費可申報抵稅
網球／球后太狂 斯威雅蒂聖地牙哥奪單季第8冠

網球／球后太狂 斯威雅蒂聖地牙哥奪單季第8冠

熱門新聞

南加蒙特利公園市（Monterey Park）日前有華女當街全裸，高喊「我是中國人」，她還對警員張開大腿，做出不太雅觀的動作。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

2022-10-25 21:01
各式美食自助餐。（王女士提供）

遊輪之旅超划算 乘客分享省錢術 花費幾與20年前相同

2022-10-20 15:57
美國第二大城市洛杉磯是最昂貴的城市之一，生活成本極高。(取材自Unsplash.com)

南加昂貴退休城市有替代地 選這4城市 住房省更多

2022-10-21 02:15
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝， 享壽88歲。（倪北嘉提供）

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

2022-10-24 18:15
南加州多家好市多（Costco），日前開始限購雞蛋，引發民眾對雞蛋短缺的恐慌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多限購+漲價 蛋蛋危機來了？

2022-10-21 15:29
U同學的車被砸後。（圖源U同學的小紅書帳號）

錢財藏後備箱仍被砸車 洛杉磯留學生痛心分享遭遇

2022-10-24 14:35

超人氣

更多 >
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購
不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場

不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題