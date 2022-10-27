周末這樣玩╱聖地牙哥巴爾波亞公園 美國最大城市公園

巴爾波亞公園古風建築倒影在荷花池中。（蕭愛╱攝影）

聖地牙哥 市區的巴爾波亞公園（Balboa Park）集歷史、文化、科技、音樂、建築、美景於一身，是人們永不厭倦的城市公園，它是美國最大的城市公園，是聖地牙哥的文化中心。

影音來源：蕭愛提供

這個地方曾經舉辦過兩次國際性展覽，一次1915～1916年巴拿馬-加尼福尼亞博覧會，紀念巴拿馬開港運河，為之創造了復古美不勝收之建築。另一次是1935-1936年加州 太平洋博覽，在公園南區創建了引人入勝的西南建築風貌。

巴爾波亞公園最有代表性的復古建築。（蕭愛╱攝影）

現在它有16個博物館 ，羅列在1200英畝大的公園內，更有許多美麗的花園、噴水池，景點非常多，是人們想一來再來的地方。

我們的行程從管風琴開始。管風琴音樂台在停車場旁邊，假日有位年輕女士在彈奏，看台座椅零星坐了一些聽眾，遊客不斷的站在台下與台上管風琴合影，聖地牙哥巴爾波亞公園的室外管風琴是世界最大管風琴之一。

巴爾波亞公園的室外管風琴非常有名。（蕭愛╱攝影）

離開室外音樂中心，最近的是日本友誼花園三景園，它是公園唯一要收費的花園。公園遊客中心在附近的建築裏，可以在此處取得公園地圖，據公園義工告知，公園內的博物館要收費，年長者99元門票，可以參觀16個博物館，不同年齡有不同的價格。室外的其他花園噴水池都是不收費的，日本園除外。

最有名的荷花池就在附近，這是公園最出名也是最早的花園，荷花清幽幽開在池中，有粉紅有淡紫，超凡脫俗。野鴨成群在草地或站或躺，絲毫不懼周遭人群。 扶老攜幼的市民舖了墊子坐在池邊草地上。室內植物園正在整修中，目前是不開放。

噴水池的對街，還有兩個非常棒的花園：玫瑰花園及沙漠植物花園，可以走天橋過去。玫瑰花園作的非常專業，它是1975年建立，正式名稱是Inez Grant Parker Memorial Rose Garden。有義工訂期修剪和種植新品種，每一株玫瑰都被照顧的很好，被評為世界上最好的玫瑰花園之一。涼亭在玫瑰園中間，玫瑰香味縈繞四周。沙漠植物花園在玫瑰園旁邊，有許多奇特品種，一株普通的火龍果仙人掌，長得張牙舞爪，又大又高，吸引許多遊客在樹下留影。

公園西南邊有株1859年種植的摩頓灣無花果樹，它是加州最大、最老的無花果樹。高度超過70呎，樹冠延伸寛125呎，它見證了巴爾波亞公園的百年發展。聖地牙哥市民捐款在其四周修建了甲板。市民可以在它的樹蔭下閒坐聊天，聽護林員介紹它的來歷。公園設了三個説明告示牌，介紹這棵巨樹的歷史、品種。它像白頭宮女似的，有説不完的歷史故事，是巴爾波亞公園不可錯過的自然美景。

百年無花果樹四周作了看台甲板，是市民捐款建造的。（蕭愛╱攝影）

巴爾波亞公園的景點非常多，假日成了市民聚集散心的地方，有許多人擺攤，有宣傳福音的、有賣紀念品的，有好幾個攤位專為人刺青。還有音樂人在走廊上演奏不同的樂器，昏黃的走廊、音樂人的身影，巴爾波亞公園散發迷人的魅力。

公園有綠色接駁車，在各個美麗景點穿梭，遊客可以免費搭乘。這個公園有太多値得介紹的景點，吸引人們一去再去，巴爾波亞公園還有下一篇喲。

巴爾波亞公園

Balboa Park

Open 24 hours

(619) 239-0512