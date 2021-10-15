大家來寫書／99歲林惠郁寫書 總結人生平凡與不凡歲月

新罕布夏（New Hampshire）華裔耆老林惠郁99歲，她撰寫的「紀念那逝去的年代」由洛杉磯世界日報出版面世，雙喜臨門。（戴正達提供）

10月15日是新罕布夏州 (New Hampshire)華裔耆老林惠郁99歲生日，她撰寫的「紀念那逝去的年代」由洛杉磯世界日報出版面世，雙喜臨門。

林惠郁堪稱是2021年度世界日報「大家來寫書」最年長的作者。她1922年出生在遼寧新賓縣，是撫順附近一個不起眼的小村莊，祖父經營有方，她從小生長在一個美滿殷實的家庭。父母在那個時代就具有少見的先進男女平等觀念，初中就將寶貝女兒送到北京 就讀貝滿中學。

林惠郁不負眾望，畢業後考進北京大學中文系，卻因抗戰爆發流亡到成都，在四川大學完成學業。國共戰爭時期誤打誤撞到了台灣 ，成為長榮女中高中國文教師。戀愛，結婚，生子和工作，她在台灣的十幾年時光，在教書育人和相夫教子的豐富人生中度過。1965年舉家移民到美，當時林惠郁的先生以成功大學教授身分赴美留學，柏克萊加大研究所畢業，她則將一對孩子雙雙培養成為醫師。

寫作，始終是林惠郁一生的興趣與熱愛。即便是在痛失先生和愛女之後，依然整日與筆墨紙硯相伴相擁，文字與書香，伴她走出天人永隔的陰霾。

「紀念那逝去的年代」一書，林惠郁以她一生練就的精彩文筆，以及跨越兩個世紀，兩個國家的經歷和對家人深沉的愛與懷念，總結人生99年平凡與不凡的歲月。

「母親80多歲時重訪老家村莊，那裏所見，和她在書中描寫的一模一樣」，妹妹一年多前過世後接母親住在新罕布夏州的戴正達醫師表示，母親的書，讓他看到了祖先故居的小土牆、小炮台，還有外公當年帶槍騎馬的樣子，不同世紀的人與事，栩栩如生。

林惠郁多年來也很喜歡畫畫，國畫油畫，全來，出了兩本畫冊。直到近年眼力體力不支，才改寫書法，如今高壽近百，每天依然筆耕不綴。