我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

閒逛LACMA博物館 可能偶遇明星

記者張宏／洛杉磯報導
博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街泊 。（記者張宏／攝影）
博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街泊 。（記者張宏／攝影）

位於洛杉磯中城的洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）是美國西部規模最大的博物館，也是最能偶遇如陳冠希和安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)的博物館。這裡也是網紅人氣打卡地，尤其是最近奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。

奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／...
奈良美智作品回顧展在此舉辦，吸引南加無數藝術愛好者和網紅來這裡打卡。（記者張宏／攝影）

影音來源：記者張宏

LACMA成立於1961年，每年吸引近百萬的觀光人潮，館內有多達15萬件藏品。每年年底的LACMA GALA都會吸引好萊塢大牌明星，如布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉等支持。目前博物館一半區域在翻新改造，預計2024年竣工。目前開放的區域正展出如奈良美智（Yoshitomo Nara）、Vera Lutter、Cauleen Smith等藝術家的作品。受疫情影響，現在參觀都須事先在網絡訂票，憑票據二維碼才能入場，且入場前還要檢測體溫和詢問身體狀況。

LACMA門前的標誌性燈柱Urban Light。（記者張宏／攝影）
LACMA門前的標誌性燈柱Urban Light。（記者張宏／攝影）

1.96億港幣「背後藏刀」引人注目

隨疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，週末時博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。眾所周知奈良美智是日本當代最重要的藝術家之一，他畫作標誌性的純真又孤獨的大頭娃娃風靡世界。

陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智藝術品「Fountain Of Life」也被...
陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智藝術品「Fountain Of Life」也被借來展出。（記者張宏／攝影）

本次奈良美智回顧展展覽他30多年來創作的繪畫、素描、雕塑等作品，其中陳冠希送給女兒Alaia的奈良美智藝術品「Fountain Of Life」，也被借來展出；還有曾在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」，這幅畫直接讓奈良美智成為日本最貴的藝術家。

曾經在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」。（記者張宏／攝影）
曾經在香港被拍出1.96億港幣天價的那副「背後藏刀」。（記者張宏／攝影）

以音樂為線索 探尋創作歷程

博物館將BCAM的二樓作為奈良美智回顧展的展廳，展廳以地面數字標註作品的欣賞動線，因為奈良美智非常熱愛音樂，展覽以音樂為線索，回溯他從1987年到2020年的創作歷程。 除了畫作，還有他從少年時代收集的音樂專輯封面（在官網可找到奈良美智音樂頻道網址，參展時可戴著耳機，一邊聽著影響他的60、70年代音樂，一邊欣賞其作品，更能對這位藝術家加深了解），還有他在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。

展覽吸引南加各地各族裔民眾，其中亞裔特別多，不少亞裔紛紛以奈良美智的畫作為背景，拍攝美照上傳網絡。展覽將進行到7月5日。

除了奈良美智，藝術家Vera Lutter將各地博物館影像化的展出，也可圈可點；還有洛杉磯本地藝術家Cauleen Smith的「Give It Or Leave It」，借助電影、影像、裝置等手段展示非裔的內心世界。

隨著疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，在週末博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。（...
隨著疫情趨緩，加上奈良美智的人氣加持，在週末博物館人潮湧動，其中不乏南加華人。（記者張宏／攝影）

民眾參觀前一定要在LACMA網上預約訂票，選定要去時段 (一小時為單位)，在預訂時間前15分鐘帶著你的QR碼票到廣場報到（check in） 即可。博物館有自己的停車場，民眾也可選擇博物館後面的街停車。

看看怎麼去

洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）

地點：5905 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036；

電話：(323) 857-6000；

開放時間：工作日上午11點至下午5點（周三休息），周五上午11點到晚上8點，周六、日上午10點至晚上7點。

需要網絡訂票，網址：lacma.org/art/exhibition

免費日：每月第二個星期二。

Bank of America信用卡和借記卡持有者每月第一個週末免費。

免費人群：洛縣17歲以下居民免費。

奈良美智在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。（記者張宏／攝影）
奈良美智在很多國家開個展都會特別訂做，復刻他工作室的小房子。（記者張宏／攝影）

奈良美智 博物館 洛杉磯

上一則

南加房市熱 違約屢見不鮮

下一則

Delta毒株虎視眈眈 未接種者易感染

延伸閱讀

影╱美西最大的博物館是閒暇好去處 還能偶遇明星

影╱美西最大的博物館是閒暇好去處 還能偶遇明星
金山低收入戶 免費逛博物館

金山低收入戶 免費逛博物館
亞凱迪亞高中9成畢業生上大學 師生家長畢業禮同歡

亞凱迪亞高中9成畢業生上大學 師生家長畢業禮同歡
亞凱迪亞高中畢業禮 師生家長現場同歡

亞凱迪亞高中畢業禮 師生家長現場同歡
陳冠希撇約砲 一家三口遊迪士尼PO照放閃愛妻

陳冠希撇約砲 一家三口遊迪士尼PO照放閃愛妻
安琪莉娜裘莉嗆永不原諒 布萊德彼特監護權之戰沒完

安琪莉娜裘莉嗆永不原諒 布萊德彼特監護權之戰沒完

熱門新聞

24歲的Marcus Anthony Eriz(右），23歲的Wynne Lee被捕。（橙縣警局提供）

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

2021-06-07 21:27
上海浦東機場航站櫃台示意圖。圖非新聞當事人。（新華社）

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

2021-06-07 09:56
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
張家馨滿心歡喜穿上西點軍校T恤衫。（家長提供）

3所軍校都錄取她 華裔張家馨獨鍾西點

2021-06-05 13:15
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31
被捕男女嫌犯，右為華裔李韋恩。（警方提供）

加州路怒槍殺6歲男童 女嫌曾患嚴重抑鬱

2021-06-07 23:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏