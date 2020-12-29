12月29日世界晚報 南加州區域居家避疫令延長執行

南加州醫院重症病房塞滿，只能在過道上加設病床。(KTLA5截圖)

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南加 州「區域居家避疫令」延長執行

洛杉磯報導

由於南加州醫院的重症監護病房（ICU）的空床率目前為0％，加州州長紐森（Gavin Newsom）29日上午宣布，南加州「區域居家避疫令」（Regional stay-at-home order）延長執行期。

由於新冠肺炎（COVID-19）病患住院人數激增，南加州實施的「區域居家避疫令」原定28日到期，但是在29日正式宣布延長，繼續禁止所有來自不同家庭的人聚會、面對面用餐，以及在許多地方嚴格限制人數。

該項延長令並未確定延長期的特定時間範圍，但是每天評估未來四周的醫院重症病房的空床率，直到顯示該區域的ICU容量上升到15％或以上，才可能終止區域居家避疫令。