我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

白人少女自學中文2年 華語點餐旁人驚訝

記者楊青／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
16歲的Alexis（右）和父親Dan每周至少一次到中餐館用餐，以便有更多機會練...
16歲的Alexis（右）和父親Dan每周至少一次到中餐館用餐，以便有更多機會練習中文。（記者楊青／攝影）

美中關係起伏跌宕，華語與中華文化在美國社會的熱度卻未減退；尤其在聖蓋博谷，愈來愈多美國年輕人主動接觸中文與中華文化，中文的競爭紅利也日益加分。南加州16歲白人少女Alexis Kukkonen就是其中令人印象深刻的一位。

Alexis目前就讀拉肯亞達高中（La Cañada High School），給自己取中文名「露露」。自學中文短短兩年，不僅能說一口流利國語，對中國各地的風土人情、美食文化與歷史名勝如數家珍，連周邊的華人也感到驚訝。

記者日前在阿罕布拉市一家川菜館巧遇Alexis和她的父親Dan用餐，「紅燒獅子頭、四川擔擔麵、乾煸四季豆，再來一份鉢鉢雞」，金髮碧眼的女孩還用流利中文告訴服務生「麻煩再給我爸爸一罐王老吉，免得他上火」，自然流暢的口音與用詞，讓服務員忍不住多看她幾眼。

「因為大家都說中文很難，所以我很好奇，看看到底有多難」，Alexis笑說，她沒有請中文老師。兩年前，她透過HSK網路課程自學中文，從Bo-Po-Mo-Fo拼音開始，一步一步學習單字、短句，再慢慢練習長句與日常對話。短短幾個月後，已能簡單對話。周邊沒有說華語的朋友，她就利用前往中國旅行的機會，大量與當地人交流；回到洛杉磯，也盡可能在生活中尋找練習中文的場合，中餐館、華人超市、華人朋友，都成了她練習中文的對象。

赴中旅遊 沉浸式學習

「這些年來，幾乎每個星期都至少要去中餐館吃一頓晚餐」，Dan表示，女兒對語言一直很有天分，在學中文之前，西語已相當流利。為讓孩子有更多沉浸式學習機會，他和太太多次帶孩子前往中國旅行。「她學中文，我也跟著學，雖然我學得比她慢很多，但至少她有個可以一起練習的人」。

Alexis（右）和父母遊長城，利用旅行機會練習中文，了解中華文化。（圖／Ale...
Alexis（右）和父母遊長城，利用旅行機會練習中文，了解中華文化。（圖／Alexis提供）

Dan表示，陪伴女兒學中文，也讓他有深入接觸中華文化和美食的機會。這幾年來，他們每周都會到聖蓋博谷不同城市尋找道地中餐館，從阿罕布拉、蒙特利公園，到聖蓋博、羅斯密等地，已吃遍許多知名餐館。

「比如說紅燒獅子頭，我在上海第一次吃，非常難忘，回到美國後到處找，看哪家可以超越，到現在已經知道哪家的紅燒獅子頭最好」，Alexis笑說，她發現中餐館其實是學中文最好的地方，大家都很放鬆，願意聊天，可以無所不談，從食物聊到文化、體育、歷史、旅行甚至學術，非常自然。她說，去中國前，她不知道大號的肉丸子竟然可以叫做「紅燒獅子頭」，華人真是很有想像力。她說，透過中餐，不僅能學語言，也能認識中國各地文化，「中國南方和北方差異很大，不同地方的口味、飲食習慣和民風也完全不同」。

沒有老師面對面指導，Alexis目前已通過HSK三級考試，正朝HSK四級邁進。她說，事實上她每天能夠用於學習中文的時間不多，學校的課業和課外的科研任務都十分繁重，但只要有點時間，都不會浪費。

學習外語 世界變得更寬廣

除語言學習，Alexis在學術研究方面同樣亮眼。作為11年級的學生，除準備大學申請，也參與聖地牙哥加大醫學工程研究所的實習研究項目，並在今年春季擔任小組組長。迄今為止，她的團隊已向多個生物醫學學術會議提交研究摘要，近期更在美國生物工程學會（BMES）的年會上展示研究海報。此外，她還受邀前往日本松江市，參加國際生物醫學工程與生物技術大會並發表演講。而今年夏天，她還將前往中國參加全球人工智能和生物醫學工程大會，並在大會上用多種語言演講。

除課業與科研，Alex平日也熱愛唱歌、跳舞，陪伴家中兩隻愛犬Poppy與Georgie，更是她每天最放鬆時光。她說，未來希望能夠全心投入神經系統疾病研究，特別是強迫症（OCD）等疾病的藥物治療與作用機制探索。她認為，學習外語最大收穫，不只是多掌握一種溝通工具，而是讓自己的世界變得更寬廣，內心和眼界，都變大很多。

加州 華人

上一則

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

下一則

民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉

延伸閱讀

高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」

高中生半夜搶上課 華母慶幸孩子移民「中國讀書太捲」
在「兩者」之間 王磬談海外華語播客創作

在「兩者」之間 王磬談海外華語播客創作
「怕再見不到」中國父親一句話 在美華女瞬間淚崩回國

「怕再見不到」中國父親一句話 在美華女瞬間淚崩回國
在台灣沒沒無聞 他來美講中文脫口秀暴紅

在台灣沒沒無聞 他來美講中文脫口秀暴紅
母帶女青島上學 動了返中念頭

母帶女青島上學 動了返中念頭
攜手Portwell 天樂語文學校華語班成果佳

攜手Portwell 天樂語文學校華語班成果佳

熱門新聞

國土安全部發言人、政治評論員、律師扎卡里亞（Katie Zacharia，右）12日對王愛琳一案表示，這可能只是冰山一角。圖為扎卡里亞與總統川普合影。（取自Katie Zacharia IG）

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

2026-05-12 20:54
參觀年度房車展，徹底改變黃正誼的退休生活，也開啟他駕駛房車探索北美的夢想。（圖／黃正誼提供）

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

2026-05-11 13:51
家得寶停車場安裝Flock監控攝影。（Home Depot臉書）

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

2026-05-12 14:05
食品科學家指出，選購藍莓時，最需要警惕的就是包裝內的「濕氣」。 （示意圖取材自Pexels）

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

2026-05-10 21:06
王愛琳承認充當中共在美代理人，將卸任市長一職。（亞凱迪亞市府網站）

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

2026-05-11 17:37
帝王縣9日晚數小時內接連發生超過150次地震。(示意圖取自Unsplash.com)

南加一晚狂震150次 居民驚恐「停不下來」大地震要來？

2026-05-10 16:13

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬