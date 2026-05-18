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「我說中文」 成了在美求職市場加分項

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「我說中文」 成了在美求職市場加分項

記者楊青／洛杉磯報導
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東洛杉磯社區學院世界語言系中文及中國文化班的六名「老美」學生最近在劉榮文教授（中...
東洛杉磯社區學院世界語言系中文及中國文化班的六名「老美」學生最近在劉榮文教授（中）的帶領下前往中國學習交流。（圖／劉榮文提供）

在聖蓋博谷，愈來愈多「老美」因為會講中文，求職競爭力明顯提升。

洛杉磯社區學院世界語言系中文及中國文化終身教授劉榮文表示，過去20多年來，美國人學中文的熱潮歷經數波明顯轉變。從最初單純為修學分、轉學需求，到如今結合文化認同、職場競爭力，甚至社群媒體世代追求的「中國體驗」，中文教育在南加州早已不只是語言課程，更成為跨文化交流的重要窗口。

劉榮文最近帶領六名美國學生前往中國，參加由飛虎協會舉辦的中國交流訪問團。此次活動共有來自全美20多所大學的90名美國大學生參加。學生們在中國期間，全方位練習中文，並與當地學生交流互動。

劉榮文表示，出發前他特別替學生做了大量準備，不只教授基本語言能力，也詳細介紹中國歷史、人文背景與地方特色，希望學生真正理解中國社會與文化脈絡，而不只是「會課本中文」。

真正踏上中國土地後，學生們的表現讓他印象深刻。

「看到學生和當地人交流時都大方得體，」他說，中國待人接物的一些基本禮儀，學生們都能活學活用，像是點頭、握手、簡單鞠躬等，做得恰如其分。

不少學生也拍攝短影音、照片與旅行紀錄，上傳至TikTok、Instagram等社群平台，分享在中國的所見所聞，並對這趟旅程感到自豪。

劉榮文認為，如今美國學生學中文，已和20年前大不相同。現在的學生更重視「沉浸式體驗」，希望真正走進中文世界，而不只是背單字、通過考試。

他表示，如果只是學語言，很容易半途而廢；但當學生對文化產生好奇，就願意持續學習。因此，他除教授語言，也會在課堂上大量介紹中國歷史、哲學思想、藝術、地理與風土民情，培養學生對中華語言與文化的廣泛興趣。

事實上，愈來愈多會講中文的美國人，已開始在求職市場上獲得加分。

劉榮文表示，在華裔人口持續成長的聖蓋博谷，許多學生進入醫療、健康照護、零售服務等行業工作。在Home Depot和PetSmart等大型連鎖門市，他經常看到當年的西語裔學生，如今胸前佩戴著「我說中文」名牌為顧客服務，讓他感到十分自豪。

他笑說，「懂中文現在已經是一種附加價值。」

劉榮文表示，在2010年至2020年間經歷一段學中文低潮後，美國人學中文的熱潮在新冠疫情後再次明顯升溫。其中最大改變，來自遠距教學的普及，使中文教育與推廣打破地域限制。

以東洛杉磯社區學院為例，如今中文及中國文化課程的學生已不局限本校，除洛杉磯社區學院九個分校學生外，加州州立大學及外州學生，也都能透過網路選修課程。

來自全美20多個城市的90多名「老美」學生，最近前往中國學習中文和中華文化。（圖...
來自全美20多個城市的90多名「老美」學生，最近前往中國學習中文和中華文化。（圖／劉文榮提供）

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