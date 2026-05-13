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從日裔到白人都沉迷 麻將熱席捲洛城 成新社交文化

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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GPAC麻將活動中，數名會員專注於牌局，桌上整齊排列的麻將牌與彩色牌架成為活動日...
GPAC麻將活動中，數名會員專注於牌局，桌上整齊排列的麻將牌與彩色牌架成為活動日的固定風景。(記者張庭瑜╱攝影)

從社區中心此起彼落的洗牌聲，到不同族裔玩家圍坐牌桌前專注研究牌型，麻將這項流傳百年的華人傳統遊戲，正悄悄在洛杉磯掀起一波跨越世代與族裔的「復興潮」。疫情後，人們重新渴望實體互動，加上社媒推波助瀾，讓麻將逐漸從家庭娛樂，演變成南加州新興社交文化之一。

Grace Kuo表示，現行麻將牌組附有英文字母標示，大幅降低非華裔學員的語言門...
Grace Kuo表示，現行麻將牌組附有英文字母標示，大幅降低非華裔學員的語言門檻，大多數外籍玩家只需兩、三次便能上手。(記者張庭瑜╱攝影)

這股熱潮近年也席捲葛瑞菲斯公園成人社區中心（GPAC），協助創辦該中心的社區領袖吳黎耀華表示，中心的麻將活動約在兩年前起步，最初只有一桌，如今已固定開設四桌，人數持續增加，甚至需要添購新的麻將牌組才能應付需求。她指出，目前參與者以主流族裔為主，包括日裔、歐裔等非華裔會員都相當投入，有些新手甚至第一次上桌便連贏數局，令人印象深刻。

在GPAC擔任非正式教學者多年的Rosa Cheng表示，她已有超過50年的麻將經驗。她回憶，中心最初流行的是美式麻將（American Mahjong），這套玩法由美國猶太裔女性社群發展而成，規則與中式麻將差異頗大，且每年需購買新的規則卡。

Rosa Cheng擁有逾50年打麻將資歷，目前義務擔任新手教學工作。(記者張庭...
Rosa Cheng擁有逾50年打麻將資歷，目前義務擔任新手教學工作。(記者張庭瑜╱攝影)

GPAC麻將活動每逢舉辦便座無虛席，多張牌桌同時開局，成員邊打邊交流，笑聲不斷。...
GPAC麻將活動每逢舉辦便座無虛席，多張牌桌同時開局，成員邊打邊交流，笑聲不斷。(記者張庭瑜╱攝影)

後來，由於部分成員不願年年購卡，加上規則較為繁瑣，大家便提議改玩中式麻將，並由她協助教學。Rosa Cheng表示，活動最初僅有五名玩家，先從16張台式麻將入門，再逐步轉向13張中式麻將，之後甚至開始學習計番系統。如今每到活動日，四桌總是座無虛席，「大家一玩就停不下來」。

資深成員Grace Kuo指出，雖然不少非華裔學員一開始對中文字感到陌生，但現在的麻將牌多附有英文字母標示，例如東南西北對應 E、S、W、N，萬、條、餅三種花色也有英文對照，大幅降低語言門檻。她觀察，多數外籍玩家只需兩、三次便能上手，學習速度之快令人驚訝。

GPAC麻將活動現場，華裔、日裔與白人會員同桌對弈，跨族裔交流氛圍熱絡。(記者張...
GPAC麻將活動現場，華裔、日裔與白人會員同桌對弈，跨族裔交流氛圍熱絡。(記者張庭瑜╱攝影)

GPAC長期成員Janice Osumi，回顧中心麻將活動逾十年的發展歷程。(記...
GPAC長期成員Janice Osumi，回顧中心麻將活動逾十年的發展歷程。(記者張庭瑜╱攝影)

GPAC長期成員Janice Osumi補充，雖然早在2008年就曾開課，但當時並未形成風潮；反而疫情後重新啟動，才真正吸引大量新面孔。她認為，社媒名人公開談論麻將，是帶動這波熱潮升溫的重要原因之一。在這波麻將風潮中，不少在美國土生土長的華裔第二代（ABC）也逐漸加入，許多人從小看長輩打牌，對麻將並不陌生，卻從未真正學過規則。如今，隨著麻將在社媒逐漸成為一種文化符號，他們也開始將學麻將視為重新連結自身文化的一種方式。

協助創辦GPAC的社區領袖吳黎耀華，見證麻將活動從一桌擴展至四桌的全過程。(記者...
協助創辦GPAC的社區領袖吳黎耀華，見證麻將活動從一桌擴展至四桌的全過程。(記者張庭瑜╱攝影)

GPAC成員以從網路列印的中式麻將計番規則表作為教學參考，協助不熟悉規則的新手快...
GPAC成員以從網路列印的中式麻將計番規則表作為教學參考，協助不熟悉規則的新手快速入門。(記者張庭瑜╱攝影)

即使對規則仍一知半解，他們依然迫不及待坐上牌桌。定期參加活動的第一代移民陳先生表示，部分年輕人對計番、台數等進階玩法尚不熟悉，但對麻將所承載的文化氛圍卻充滿熱情。在 GPAC首次接觸麻將的白人會員Cliff表示，父親早年在菲律賓長大時曾提過麻將，但他一直沒有真正接觸過。他坦言，麻將比想像中容易上手，尤其對喜歡Rummy等紙牌遊戲的人來說，兩者在牌組邏輯上有不少相似之處。「只要能分辨不同的牌，其實並沒有那麼困難。」他說，未來也會持續參與。

白人會員Cliff表示，第一次接觸麻將便覺得上手不難，未來還會繼續參與。(記者張...
白人會員Cliff表示，第一次接觸麻將便覺得上手不難，未來還會繼續參與。(記者張庭瑜╱攝影)

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