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加州非法實驗室中國負責人朱嘉北被定罪 恐長期監禁

洛杉磯訊
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朱嘉北以出售假新冠檢測試劑盒被定罪。（司法部提供）
朱嘉北以出售假新冠檢測試劑盒被定罪。（司法部提供）

此前涉加州里德利（Reedley）、拉斯維加斯多地非法實驗室的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯），在聯邦陪審員的審判下定罪，他的罪行包括在疫情期間從中加州佛萊斯諾縣（Fresno）里德利實驗室售出超過百萬假新冠測試試劑。

司法部日前發文稱，朱嘉北被定罪的指控，包括出售價值超400萬美元的假試劑以及對食品與藥物管理局(FDA)撒謊，八項重大電信詐騙以及一項合謀進行電信詐騙。聯邦檢察官Eric Grant表示，「他藐視FDA的法律權威，當公眾健康最需要精確和可靠的時候，以中國生產的劣質試劑盒欺瞞公眾。」

2020年8月至2023年3月，朱嘉北及其女友王昭妍（Zhaoyan Wang，譯音）等，通過朱嘉北在佛萊斯諾市的公司Universal Meditech Inc（UMI），從中國進口假試劑盒，通過向當局和公眾撒謊，進行出售。

在此期間，朱北嘉和王昭妍雇用「不會問問題」的勞工。有些勞工知道進行的是不法生意，但因為害怕朱嘉北而不敢上報。

司法部表示，朱嘉北的計畫最早於2022年年中曝光，當時其中一名受害者「對UMI提起民事訴訟」。引發了對位於佛萊斯諾實驗室的調查，當局在那裡發現該設施環境不衛生，且缺乏製作檢測所需的適當醫療設備。檢查還發現「數百箱來自中國的COVID檢測試劑。」

當局表示，為逃避訴訟，朱嘉北將業務轉移至里德利的秘密實驗室。司法部指出，他更改了實驗室名稱、自己的名字，並向當局謊稱與UMI或新實驗室沒有關聯。

里德利市政府官員隨後於2022年12月介入調查，起因是一名法規執行官注意到一條綠色花園水管從一間倉庫伸出，進而在該處發現一座非法生物實驗室。朱嘉北於2023年10月被逮捕。

今年1月，拉斯維加斯大都會警局在當地一家短租屋的車庫發現「可能的生物實驗室」，該實驗室被證實也與朱嘉北相關。拉斯維加斯大都會警局透露，查獲的物品與里德利發現的非法實驗室高度相似。

因為實驗室內存放標示為伊波拉病毒、HIV、肺結核、瘧疾及新冠肺炎等極高危險性的病原體，且當局出動大規模生化部隊參與調查，加上包括洛杉磯時報等在內的主流媒體，多使用恐怖實驗室（terrifying lab）為題報導，本案當時引起全美關注。不過後經聯邦調查局（FBI）證實，這些病原體詳情已無法判別，且對社區無威脅。

根據司法部，王昭妍也在此案中遭到起訴，但在朱嘉北被逮捕前已逃離美國，目前仍在中國，為司法通緝逃犯。

由於面臨多項指控，朱嘉北可能將被長期監禁。司法部表示，他除了因共謀罪及每項電信詐欺罪面臨最高20年監禁的法定刑罰外，還可能因虛假陳述罪被判處五年監禁，以及因詐欺設備相關罪名再加判三年監禁。

朱嘉北預定於8月24日接受判刑。

在拉斯維加斯的案件中，當局出動生化部隊，將實驗室內的物品移除並調查。（拉斯維加斯...
在拉斯維加斯的案件中，當局出動生化部隊，將實驗室內的物品移除並調查。（拉斯維加斯大都會警局提供）

在朱嘉北里德利生物實驗室中，發現的人類血清。（司法部提供）
在朱嘉北里德利生物實驗室中，發現的人類血清。（司法部提供）

在拉斯維加斯的案件中，當局出動生化部隊，將實驗室內的物品移除並調查。（拉斯維加斯...
在拉斯維加斯的案件中，當局出動生化部隊，將實驗室內的物品移除並調查。（拉斯維加斯大都會警局提供）

在拉斯維加斯的案件中，當局出動生化部隊，將實驗室內的物品移除並調查。（拉斯維加斯...
在拉斯維加斯的案件中，當局出動生化部隊，將實驗室內的物品移除並調查。（拉斯維加斯大都會警局提供）

加州 疫情 FDA

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