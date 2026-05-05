單親媽創業充滿儀式感 孩子也是合夥人

從2023年開始每年為鑽石吧華人協會的農曆新年大型慶祝活動布置會場，從未間斷。（圖／勞小紅提供）

「JoJo Party」，勞小紅在創業的第二年創辦了自己的公司，用自己與兒子Joshua的名字起名。她笑說，兒子是「大股東」，也是唯一「員工」。

每準備一次派對，從設計方案、采購材料、現場布置到最後收拾會場，都是海量工作。一些大型派對，甚至從來賓名卡設計、餐點安排、禮賓停車等等都要張羅。勞小紅沒有員工，全自己來。她笑說，兒子從5、6歲起跟媽媽一起跑場，現在已在核桃學區 上小學四年級，兒子下學後更會和媽媽一起去工作場地，在車上寫功課，活動結束後幫忙收拾器材。媽媽在每次活動結束到帳後則會把收入的一部分存入兒子帳戶，「我告訴他，媽媽會全力為你提供生活所需（need），但你想要（want）的東西，得自己努力去『掙』」。母子倆相互支持，一大一小兩雙手，不但共同撐起一個家，也共同打造自己愈來愈精采的人生天地。

勞小紅今年4月獲核桃谷聯合學區表彰。（圖／勞小紅提供）

邊創業，邊帶娃，鼓勵孩子共同參與創造生活的同時，勞小紅也言傳身教，用自己的手藝回饋社區和學校。她從2023年開始每年為鑽石吧華人協會的農曆新年大型慶祝活動布置會場，至今從未間斷；而核桃谷聯合學區的各種活動，也都留下她的創意和用心。核桃谷聯合學區今年4月在社區表彰中表示，勞小紅給師生們留下的不僅是漂亮的氣球設計和充滿創意的會場裝飾，還傳達了積極美好的人生態度。一位校長在表彰信中說，孩子們來參加的不僅是一場活動，而是經歷重要時刻的儀式體驗感，而這份體驗可以存留很久，甚至伴隨終身。

勞小紅說，派對策畫這一行在歐美已相當成熟和普及，花錢辦派對被視為一種社交平台，讓孩子們有自己的玩樂空間，大人們解放雙手，輕鬆交流。包括英國王妃凱特的母親Carole Middleton，當年就是用自己的雙手，從自家廚房的餐桌開始起步，開創派對王國版圖，將三個孩子培養長大。而這一行這些年在南加州華人社區則正經歷著從起步到逐漸熱絡的過程。她說，自己開始創業的時候，南加州華人社區同行業者鳳毛麟角，但短短幾年業者數量大約成長了五成。

「很多時候我在想，與其說是做派對掙錢養家，不如說是幫大家把日子變得更有意義。」勞小紅Jeoy勞說，氣球與鮮花背後，不只是創業，也是自己和兒子一起走的人生旅程，樂在其中。