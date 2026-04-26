男竊2.63億加密幣揮霍 判囚70個月

南加州男子坦格曼（Evan Tangeman），參與竊取價值2.63億美元加密貨幣，用於維持「極度奢華」生活。圖為其租住的豪宅。（加州司法廳提供）

KTLA電視新聞報導，南加新港灘（Newport Beach）22歲男子坦格曼（Evan Tangeman），因竊取價值2.63億美元的加密貨幣 並用於維持「極度奢華 」生活，被判處70個月監禁。

報導稱，被告坦格曼綽號「E」、「Tate」及「Evan｜Exchanger」，透過一項「由跨州犯罪集團策畫的精密詐騙」竊取加密貨幣 。坦格曼已於2025年12月8日認罪，承認違反「反黑手黨法（RICO）」，協助犯罪集團洗錢 至少350萬美元。

檢方表示，相關犯罪行為發生在2023年10月至2025年5月期間，涉案成員遍及加州、康乃狄克州、佛羅里達州、紐約州 及海外。該犯罪組織成員多為透過線上遊戲 結識的朋友所組成。

該犯罪組織分工明確，成員包括資料庫駭客、行動策畫者、目標鎖定人員、詐騙通話人員，以及專門鎖定實體加密貨幣硬體錢包的入室竊盜者。

南加州男子坦格曼（Evan Tangeman），參與竊取價值2.63億美元加密貨幣用於維持「極度奢華」生活。圖為其購買的豪車。（加州司法廳提供）

除了將數十萬美元的贓款揮霍 在夜店狂歡、名牌手袋、手表與服裝，該犯罪集團還在洛杉磯 、漢普頓（Hamptons）及邁阿密（Miami）租住豪宅 。他們頻繁搭乘私人飛機 ，聘請整支私人保全團隊，並購置一批豪華車隊，單價從10萬美元至380萬美元不等。

檢方指出：「坦格曼不僅協助同夥揮霍數百萬受害者資金，自己也從中直接或間接受益，包括收受稀有豪車作為報酬，並將洗錢所得的佣金用於購買奢侈品。」此外，當該犯罪集團的首批成員、同案被告拉姆（Malone Lam）與塞拉諾（Jeandiel Serrano）被捕時，正是坦格曼指示另一被告德斯蒙德（Tucker Desmond）銷毀相關數位設備，以免留下證據。

檢方表示，坦格曼透過將被盜的加密貨幣轉換為法定貨幣進行洗錢，並與房地產經紀合作，在洛杉磯租用豪宅，每月租金高達4萬至8萬美元。該組織成員多數不到20歲且沒有固定工作，租住豪宅是為掩人耳目、躲避執法機關注意。

除監禁刑期外，法官還判處坦格曼出獄後三年監督釋放（supervised release）。他是本案中第九位達成認罪協議的被告。