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加男抱怨工資低 縱火燒倉庫損失6.5億元 還拍下過程

記者張宏／綜合報導
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Chamel Abdulkarim自行拍攝的縱火畫面。（DOJ提供）
Chamel Abdulkarim自行拍攝的縱火畫面。（DOJ提供）

聯邦與州檢察官分別對涉嫌在安大略倉庫縱火的Chamel Abdulkarim提起訴訟，他的縱火行為造成高達6.5億美元損失。檢方指出，被告縱火前曾抱怨薪水不夠，他持反資本主義與反企業立場，曾支持2024年在紐約市槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的孟喬內(Luigi Mangione)。

據聖蓋博谷論壇報報導，今年29歲的Chamel Abdulkarim居住在內陸地區的高地市（Highland），他被控在一座州際及國際商業活動的建築內縱火。司法部（DOJ）表示，Abdulkarim 7日拍下點燃倉庫內紙製品托盤的過程，並說：「如果你們不願意付我們足夠薪水，讓我們活下去，至少要付到讓我們不會做出這種事。」他還透過電話與簡訊向他人說明縱火動機。

Chamel Abdulkarim自行拍攝的縱火畫面。（DOJ提供）
Chamel Abdulkarim自行拍攝的縱火畫面。（DOJ提供）

最高面臨20年刑期

DOJ指出，Abdulkarim曾說：「我剛讓這些人損失幾十億…他們應該要付給我們足夠生活的薪水。應該支付與我們創造價值相等的薪水，而不是將錢給企業股東。」目前尚不清楚Abdulkarim在倉庫具體職位與薪資，他還曾傳送倉庫起火照片給朋友，當時他正從現場離開。

Abdulkarim原定10日在聖伯納汀諾縣高等法院出庭，正式聽取州層級指控，包括嚴重縱火罪，但聽證會被延至13日。聖伯納汀諾縣檢察長Jason Anderson表示，州案件將先於聯邦案件審理，因為州罪名潛在刑期更長。嚴重縱火罪最高可判處10年至終身監禁；聯邦指控則最低5年，最高是20年。火災實際損失約為6.5億美元，其中5億為倉庫內的生活用紙產品的損失，另外1.5億是建築損毀。

Abdulkarim是營運倉庫的NFI Industries的員工，該公司拒絕對此案發表評論。消防員最初嘗試從建築內部滅火，但火勢迅速擴大，最終動員來自南加各地共175名消防員。

遇到警方說：我自首

聯邦起訴書描述他被發現與逮捕過程，倉庫員工表示，Abdulkarim曾出現在倉庫內，沒有與其他員工一起撤離。火災發生時，一名與他關係密切的證人請求警方前往現場確認他的情況。起訴書寫道︰「報案人收到Abdulkarim簡訊，表示他想『說再見』。」警方在距離倉庫約兩哩地方發現Abdulkarim。他舉起雙手走向警員，手中拿著一隻亮著的手機。當時Abdulkarim正在講電話，並對警方說：「我自首。」警方在其身上找到一個打火機。隨後Abdulkarim又說：「我不回答問題。」

聯邦與州檢察官分別對安大略倉庫縱火案被告Chamel Abdulkarim提起訴...
聯邦與州檢察官分別對安大略倉庫縱火案被告Chamel Abdulkarim提起訴訟，他涉嫌縱火造成6.5億美元損失。（安大略警局提供）

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）將Abdulkarim形容為「政治極端分子」。埃薩利說，他們（政治極端分子）似乎對罪行感到驕傲。不知道這是否與加州當前的政治氛圍有關，但他們看起來並不太在意被逮捕。現在似乎有一種訊息，認為加州檢方對犯罪不夠嚴肅，沒有真正後果。但他很快就會知道，後果是存在的。這是對整個社會的攻擊，也是對所有辛苦工作納稅人的傷害。不僅讓大家蒙受損失，還破壞提供工作機會的倉庫。這種行為令人厭惡。

據稱，Abdulkarim持反資本主義與反企業立場，認為企業利潤沒有公平分配給勞工。他還曾在簡訊中提到2024年在紐約市槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的孟喬內(Luigi Mangione)，並對孟喬內的行為表示認同。

司法部 紐約市 孟喬內

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