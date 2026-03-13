房價漲 屋主不敢賣舊換新 洛杉磯人同套住宅持有20年

近期房價高導致住房負擔壓力升高，令美國房主守住現有舊居不換房子的年期增長，較以往多出一倍。（房產銷售示意圖／美聯社）

據美國媒體NewsNation引述數據分析顯示，目前美國房主守住舊居不換新房的時間比過往長一倍，而近期的住房負擔壓力是原因之一。當中，以洛杉磯 人住在同一套房產的時間最長，達20年，最短的則為路易維爾（Louisville）及拉斯維加斯（Las Vegas）。

NewsNation引述房地產資訊公司Redfin的最新分析指出，美國房主現時持有其房屋的時間平均長達12年，與2005年的6.5年比較，增加近一倍。

Redfin的數據顯示，隨著嬰兒潮世代和X世代愈來愈傾向居家養老，房主守住舊居的時間從2005年穩步攀升至2020年最高峰的13.4年。

隨後幾年，由於低房貸利率刺激了疫情期間的房產買賣熱潮，令房屋持有年期略為縮短。但到2025年，高房價導致房屋銷售跌至30年來的新低，房屋持有時間再次增長。

Redfin經濟研究主管陳召（Chen Zhao，譯音）表示：「高房貸利率和高房價延續著一個循環，令房屋庫存積壓，使現有房主繼續留在原有房屋，財政因素阻礙他們搬家或遷到其他社區居住。」

在加州 的主要都會區，房主持有房屋的時間更長，這些地區的房價通常超過100萬美元，更換房屋花錢至巨。Redfin的數字顯示，全美房屋持有年期中位數最長的首10個地區之中，加州三個地區上榜，包括洛杉磯（房屋持有時間中位數為20年）、聖荷西（18.7年）及舊金山 （16.5年）。當中，洛杉磯及聖荷西位列全國之首，舊金山位居第五。

Redfin分析加州這現象的另一原因，是該州的稅法鼓勵房主守住舊居：「長期的低房產稅令房主的帳單支出降低，但也會限制待售房屋的供應量，推高房價，使首次購房者更難入市。」

Redfin亦分析了41個主要都會區的房屋持有年期中位數，最短的為路易維爾（8.3年）、拉斯維加斯（8.8年）、夏洛特（9.2年）及奧蘭多（9.2年）。部分原因是這些地方的房價比許多其他城市，保持在較可負擔的水平。

近期發展則可算有利準房產買家，因為幾個令房價高企的壓力開始緩和，會促使更多美國人換屋。另外是房價上升放緩，長期房貸利率最近跌破6%，為2022年來的最低。

以下是Redfin分析全美房主守住舊居時間最長的10個主要都會區，在截至2025年的房屋持有年期中位數：

1.加州洛杉磯：20.0 年

2.加州聖荷西：18.7 年

3.俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）：17.8 年

4.羅德島州普羅維登斯（Providence）：17.4 年

5.加州舊金山：16.5 年

6.路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）：16.1 年

7.賓州費城（Philadelphia）：16.0 年

8.田納西州孟菲斯（Memphis）：15.8 年

9.賓州匹茲堡（Pittsburgh）：15.7 年

10.維吉尼亞州里士滿（Richmond）：15.5 年