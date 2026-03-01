華人長者獨立屋分租 租金收不到還被威脅

華人社區多分租和轉租，其中涉及法律問題需注意。（示意圖，本報檔案照／記者趙健攝影）

在南加州房價持續上漲、持有成本不斷增加的情況下，不少華人 屋主希望透過分租房間來增加收入。然而，看似單純的分房出租行為，實際可能改變房產的法律性質，受到更嚴格的租金 管制與租客保護規範。一旦發生租金糾紛，屋主若想透過法律途徑驅逐房客，可能面臨比預期更複雜的問題。

律師李紅分享的一個案例，就反映出這種風險。聖谷東區某華人聚集城市，一名年逾八旬的華人長者Jane，20多年前自中國來美打拚，目前名下擁有多棟獨立屋。一年前，她將位於縣非建制地的一棟獨立屋分租給三名房客，平均每人月租800美元，自己則居住在較偏遠的另處房產。

2025年初，其中一名華人房客開始拖欠房租，且持續達半年，原因是失業無力支付。更令Jane頭痛的是，該房客不僅拒絕搬離，還反過來威脅，如果Jane啟動驅逐程序，就要與她對簿公堂，理由是Jane「私自分租房屋」、收取押金且未使用正規租約。

面對威脅，Jane並未退縮，而是諮詢律師，希望依法驅逐房客。然而，若正式提告，不僅程序繁瑣，律師費用也可能遠高於房客所欠租金。更重要的是，一旦房客反訴，還可能牽涉分租是否合法的問題，使案件變得更加複雜。經過權衡，Jane最終在律師協助下選擇調解，提出條件：只要房客自行搬離，她願意放棄追討欠租，並全額退還押金。房客接受條件，糾紛才告一段落。

律師李紅指出，Jane也曾向專門從事驅逐服務的公司求助，有業者聲稱收費1500美元，即可「成功趕走房客」。但據了解，有些業者僅遞交文件，實際上多半是房客因害怕而自行離開。也有業者收費後效果有限，甚至未能真正解決問題。事實上，在加州驅逐房客必須依照法定程序進行，例如發出三天繳租或搬離通知，或依情況給予30天、60天通知，並依法提起驅逐訴訟及完成合法送達程序。任何自行換鎖或斷水斷電，都可能構成非法驅逐。

更值得注意的是，問題的根源往往不只在於房客拖欠租金。李紅認為，部分房東在出租前未充分篩選房客，也未仔細了解分租是否符合城市或縣的規定。表面上看，將單一家庭住宅分租給多名房客，是善用空間、分擔房貸壓力的方式，但在法律層面，若逐間出租並分別簽訂租約，房屋可能被認定為寄宿屋或類似多人出租用途，不再單純屬於「單一家庭住宅」。一旦被歸類為多戶或特殊用途住宅，原本可能適用的豁免條件就會受到影響，甚至可能觸及租金管制與正當理由驅逐等規範。

因此，李紅提醒，華人屋主若打算將獨立屋逐間分租，必須事先審慎評估房屋所在地的規定與法律風險，確認出租方式是否合法、是否可能影響租金管制適用與豁免資格。否則，一旦與房客產生糾紛甚至遭投訴，不僅可能難以順利驅逐，還可能面臨額外法律責任與財務損失。她強調，對屋主而言，多收租金固然重要，但合法合規，才是保障自身利益與避免風險的關鍵。