我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

記者謝雨珊／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

一名69歲華裔退休人士陳先生（化名），為保障退休生活，拿出401(k) 裡的20萬美元投入多種年金產品，成功規畫出終身現金流，73歲開始每月都能領取固定收入，活多久領多久，確保生活無虞。經過約九年半的運作，他已回收全部本金。特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。

若夫妻選擇共同領取方案，月領金額雖略低，但可保障兩人終身收入；若自己或其中一方過世，帳戶餘額還可留給指定受益人，確保資產順利傳承。唐巍嵐表示，除了可領固定收入的年金，另外還有一種「增長型年金」產品，主打退休收入可逐年遞增。

她以陳先生買的產品為例，年金收益隨S&P 500指數成長，因此陳先生在73歲開始，第一年每月可領1750元、第二年每月可領1900元，第三年增至2100元，每年金額持續增加；若市場未上漲，每年仍可領當年該領金額（即假設第一年可領取2.1萬，在基金沒有成長的情況下，第二年仍可領取2.1萬），且領取金額永遠不低於前一年，確保退休收入穩定成長。

唐巍嵐強調，這類「增長型年金」特別適合擔心通膨侵蝕購買力的退休族群，因為這種年金透過「起始金額＋逐年增長」的設計，在確保基本收入的同時，也為未來生活成本上升預作準備，讓退休生活更具彈性與保障。

她提醒，資產配置並非一成不變，應每年檢視並適度調整。隨著年齡增長，投資策略宜逐步轉向更為保守，以守住本金為優先原則。同時，建議在專業理財顧問協助下，選擇適合自身需求的年金產品，搭配長期護理保險，建立「雙重保障」與財富永續的退休策略，讓未來更穩健安心。

世報陪您半世紀

退休 保險 華裔

上一則

入住護理機構每月1.5萬元 專家提醒退休族提早規畫

下一則

曾被華人住戶稱「全美最差」 國泰老人公寓全面翻修

延伸閱讀

62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利

62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利
世界日報理財講座圓滿成功 民眾收穫豐

世界日報理財講座圓滿成功 民眾收穫豐
退休怕錢不夠花？世報今辦講座專家教規畫

退休怕錢不夠花？世報今辦講座專家教規畫
退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說

退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說
新春送大紅包 開戶即享 20% 獎金＋10% 固定利息

新春送大紅包 開戶即享 20% 獎金＋10% 固定利息
國民年金給付拉到5千 逾176萬人受惠、預算年增860億

國民年金給付拉到5千 逾176萬人受惠、預算年增860億

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋