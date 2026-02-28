20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

一名69歲華裔退休 人士陳先生（化名），為保障退休生活，拿出401(k) 裡的20萬美元投入多種年金產品，成功規畫出終身現金流，73歲開始每月都能領取固定收入，活多久領多久，確保生活無虞。經過約九年半的運作，他已回收全部本金。特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。

若夫妻選擇共同領取方案，月領金額雖略低，但可保障兩人終身收入；若自己或其中一方過世，帳戶餘額還可留給指定受益人，確保資產順利傳承。唐巍嵐表示，除了可領固定收入的年金，另外還有一種「增長型年金」產品，主打退休收入可逐年遞增。

她以陳先生買的產品為例，年金收益隨S&P 500指數成長，因此陳先生在73歲開始，第一年每月可領1750元、第二年每月可領1900元，第三年增至2100元，每年金額持續增加；若市場未上漲，每年仍可領當年該領金額（即假設第一年可領取2.1萬，在基金沒有成長的情況下，第二年仍可領取2.1萬），且領取金額永遠不低於前一年，確保退休收入穩定成長。

唐巍嵐強調，這類「增長型年金」特別適合擔心通膨侵蝕購買力的退休族群，因為這種年金透過「起始金額＋逐年增長」的設計，在確保基本收入的同時，也為未來生活成本上升預作準備，讓退休生活更具彈性與保障。

她提醒，資產配置並非一成不變，應每年檢視並適度調整。隨著年齡增長，投資策略宜逐步轉向更為保守，以守住本金為優先原則。同時，建議在專業理財顧問協助下，選擇適合自身需求的年金產品，搭配長期護理保險 ，建立「雙重保障」與財富永續的退休策略，讓未來更穩健安心。