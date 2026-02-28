入住護理機構每月1.5萬元 專家提醒退休族提早規畫

隨著勞動力成本上升與通膨影響，長期護理費用成為許多家庭沉重負擔。以實例來說，一位華婦入住護理機構（nursing home）每月費用高達1萬5000美元，須由三子女共同分攤支出。此外，兩名家人因前後中風，在家聘請護理人員照護，累計花費高達50至60萬美元。特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，長期護理支出已成退休 規畫中不可忽視的一環，若未提前規畫，未來自掏腰包照護成本，恐高達數十萬甚至上百萬美元。

唐巍嵐日前在洛杉磯世界日報的財稅講座中指出，全美護理機構費用每月約6500美元至1萬美元不等，加州費用更高。以加州為例，護理公寓（assisted living）每月約6000至1萬美元，若選擇私人房型，全年費用可高達18萬2000美元，平均每月超1萬美元。受勞動力成本上升與通膨影響，加州長期護理費用以每年5%至10%的幅度持續成長。唐巍嵐強調，即便聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡）有長期護理保險，但能覆蓋的支付非常有限。

唐巍嵐表示，未事先配置長期護理保險，一旦退休者需要專人照護，所有費用都必須自掏腰包，這對退休儲蓄造成沉重壓力。她指出，長期護理保險的理賠觸發條件，通常以生活自理能力為依據，包括洗澡、穿衣、進食、如廁、自由移動及大小便控制等六大項目。只要其中任何兩項無法自行完成，即符合理賠條件。

唐巍嵐也介紹三種型態的長期護理保險：第一種是獨立長期護理保險，僅涵蓋護理費用，支付保費 後可理賠，未使用則不返還保費，目前市場需求相對降低；第二種是混合型長期護理保險，將年金或人壽保險與長期護理保障結合，既提供照護保障，又兼顧資產增值；第三種是附加長期護理條件的人壽保險，將人壽保險保額的一定比例（如2%）用於長期護理理賠，最高可達保額上限。

她提醒，越早規畫長期護理保險，不僅可鎖定較低保費，也能避免隨年齡增加，而提高保費或面臨更嚴格核保條件，有助確保退休後財務安全與生活品質。

在資產配置方面，唐巍嵐建議採取分層管理策略：短期資金桶（約一至二年生活費）以現金、定期存款或貨幣市場基金為主，確保流動性與安全性；中期資金（約五至十年）可配置債券或穩健型基金，兼顧收益與風險；長期資金則可投資股票型基金或房地產投資信託基金（REITs），爭取資本增值。她強調，合理分層管理資金並提前規劃長期護理保險，是降低退休財務風險的關鍵。