鮑爾溫公園設2.3英里綠道 行人專屬

鮑爾溫公園「綠道」自行車、行人專屬道路近日開放。（鮑爾溫公園市官網視頻截圖）

鮑爾 溫公園市「綠道（Greenway）」自行車、行人專屬道路近日開放。這條長2.3英里的道路，免費為民眾敞開，沿路連結多個社區、小公園，還可以看到加州 特色綠植，為家人遊覽、鍛鍊身體的好去處。

根據鮑爾溫公園市府官網，這條道路與車道完全隔開，行人、自行車以及輪椅、動力滑板車均可使用。這條道路沿聖蓋博 河東側展開，連接該市Ramona大道與桃溪自然公園（Walnut Creek Nature Park）。民眾可以享受沿路自然與河道風光，道路兩側有路燈、長椅和噴泉。為方便騎自行車人士，沿路修有自行車補給維修站。這條路徑還連接鮑爾溫公園市多個關鍵地點，包括求職中心、凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente）。

根據市府網站，該道路在2023年秋季完成1期工程，在今年2月完成2期工程。在「綠道」開幕當天，鮑爾溫公園市長Daniel Damian說，「綠道的完成，是鮑爾溫公園成為活躍、連接性社區的里程碑。」他感謝為該項目投入資金的單位，包括Metro、Caltrans以及「聖蓋博、洛杉磯下游河和山區保護區（San Gabriel and Lower Los Angeles Rivers and Mountains Conservancy）」。

「綠道」工程未來還將修建另一端2.6英里長的道路，進一步連接核桃溪自然公園至蘇麗絲公園（Hilda L. Solis Park），道路總長將為5英里。