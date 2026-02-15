我的頻道

舊金山撞死1家4口 8旬華婦或免監禁

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

舊金山撞死1家4口 8旬華婦或免監禁

編譯廖宜怡／綜合報導
一名華裔老婦被控在舊金山街道上撞死一家四口，但法官表示，這名婦人可能不會面臨牢獄之災或社區服務。

舊金山紀事報報導，在舊金山西門區（West Portal）撞死奧洛維拉（Diego Cardoso de Oliveira）一家四口的80歲華裔婦人劉方瑪麗（Mary Fong Lau，音譯），13日下午將其答辯從「無罪」改為「不抗辯」。「不抗辯」代表，雖然刑事被告不承認有罪，但他們放棄了在審判中的權利，允許法院在量刑時將其視為有罪。

在劉方瑪麗明確表示更改答辯後，舊金山高等法院法官陳啟煌（Bruce Chan）表示，他不太可能判處劉方瑪麗監禁。

陳啟煌說，他的職責是權衡死亡事件與案件的其他因素，包括劉女士的年齡、無犯罪紀錄、懺悔，以及其丈夫也是在他們婚姻初期因交通事故去世。他指出，劉女士在車禍發生後，在醫院淚流滿面告訴醫護人員，她寧願和罹難者交換生命。

陳啟煌表示，判劉女士入獄等於是判她死刑，讓她在州立監獄中度過餘生。他說，判決結果會在後續聽證會上確認，很可能是兩到三年的緩刑，緩刑期間劉女士將被禁止駕車。

陳啟煌說：「劉女士餘生都將活在自己對他人造成傷害的陰影中。」

在得知法官不考慮將劉女士送進監獄，死者家屬懇求法官判處劉女士居家監禁，從事「有意義的」社區服務，並考慮吊銷其駕照。

奧洛維拉的妹妹丹妮絲說：「這個過程讓我們感覺不受尊重，這根本不是正義。」

奧洛維拉的友人加內拉（Caio Giannella）也稱劉女士逍遙法外，而且「毫無悔意」。

負責此案的助理檢察官柏薩德（Samantha Persaud）也反對劉女士選擇不抗辯而非認罪，她也反對法官不會判處劉女士居家監禁或進行社區服務。

劉女士代表律師莫瑞斯（Seth Morris）則說：「劉女士已多次表達悔意，還接受了精神治療。」

