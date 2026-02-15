防腐劑BHA有致癌風險？FDA重啟評估

丁基羥基甲氧苯（BHA）主要用於防止油脂酸敗變質，普遍存在於各類加工食品中，包括冷凍餐盒、早餐麥片等。(pexels/Codrin Rusu)

Yahoo News報導，美國食品藥物管理局（FDA ）日前針對一種廣泛應用於包裝食品的防腐劑啟動了安全性評估，重新審視其潛在的健康風險。

根據FDA10日發布的聲明，該局將全面評估丁基羥基甲氧苯（BHA）用於食品添加物及食品接觸材料的安全性。這種防腐劑主要用於防止油脂酸敗變質，普遍存在於各類加工食品中，包括冷凍餐盒、早餐麥片、餅乾、糖果、冰淇淋以及肉製品。

BHA的合規歷史由來已久。FDA最早於1958年將其列為「普遍認可為安全」（GRAS），並於1961年正式核准作為食品添加物。

然而，過去數十年來，健康倡議團體與學術界對此不斷提出質疑：

•國家毒理學計畫（NTP）：美國國家衛生研究院下屬的毒理學計畫早在1990年代，就根據動物實驗結果，將BHA列為「合理預期為人類致癌物」。

•加州 65號提案：加州政府根據嚴格的環保與健康法規，將BHA列為已知的致癌物質。

紐約大學 營養、食品研究與公共健康名譽教授內斯托（Marion Nestle）在接受NBC新聞採訪時表示，她密切關注FDA將如何進行此次安全評估。

內斯托指出，過去關於BHA的毒理研究多仰賴實驗室檢測與動物實驗，但這些結果在多大程度上能對應到人體仍存在不確定性。她解釋，由於人體實驗極度耗時、昂貴，且涉及嚴重的倫理道德問題，因此目前難以直接獲取人體數據。

儘管如此，內斯托對FDA此次重啟審查持肯定態度。她直言：「FDA早就該這麼做了，我很期待看到評估小組最終會得出什麼樣的結論。」