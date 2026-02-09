華人沒訂到NOMA 找該團隊吃過的中餐代償

Noma團隊目前正在洛杉磯方圓300英里內，探索各種食材。（示意圖，取材自Noma網頁）

來自丹麥 哥本哈根、被譽為「當代最具影響力餐廳之一」的Noma，以每位1500美元單價將於春季在洛杉磯 舉辦為期三個多月的限定駐點餐飲計畫，一開放便在數分鐘內全數售罄；有南加華人 動用三台電腦搶訂位名額都未果，只能找Noma團隊吃過的中餐來代償。還有華人表示，只要有位置，多貴都能接受。

丹麥餐廳Noma將於3月11日至6月26日在洛杉磯駐點。（取材自Noma網頁）

Noma駐點預訂，在開放後不到三分鐘即全數售罄，華人Jenny王動用三台電腦同時搶位都沒有成功。Jenny王表示，她時常體驗各式米其林餐廳，而Noma屬於一生必吃一次的夢幻體驗，沒想到她用三台電腦都搶不到，不過聽說會加開場次或開放候補名額，到時她一定勢在必得。為彌補遺憾，她最近去華人區一家中餐廳尋找心理安慰，因她聽說Noma團隊13人最近去這家餐廳聚餐，為感受洛杉磯當地中餐味道，品嘗各式食物的味道找靈感，屆時烹飪出更符合當地人口味的食物。

Jenny說，她聽說Noma團隊點了醬肉拼盤、北京烤鴨、帝王蟹春捲配帕瑪森芝士、蒜蓉粉絲蒸帝王蟹腿、砂鍋焗大眼紅斑配黑松露醬和鮑魚紅燒肉配空心燒餅、米酒奶酪等，10多人吃了2000多美元。她也是這家餐廳常客，因此也點了幾樣Noma團隊同款彌補沒有搶到位置的遺憾。

華人動用三台電腦搶Noma訂位名額都未果，只能找同款Noma團隊吃過的鮑魚紅燒肉配空心燒餅代償。（記者張宏／攝影）

該中餐館的廚師表示，與Noma團隊有合影，但其公關團體出於行程保密考量，要求他們不能對外透露去了哪家店，合影照片只能私下留來紀念。

還有沒有搶到位置的華人表示，多少錢都想吃到。一不願透露姓名的華人表示，Noma此次進駐洛杉磯，可謂今年最大餐飲話題，人們對食物的記憶是持久的，她覺得1500美元價格可接受，且很好奇能吃到什麼好料。

據多家媒體報導，Noma洛杉磯駐點將於3月11日至6月26日運行，地點選在洛杉磯Silver Lake區，但地址保密，僅向成功訂位的賓客提供詳細位置。駐點期間每晚僅接待約42賓客，供應完整的品嚐菜單體驗。而Noma給洛杉磯老饕開出的價格，是約每人1500美元，包含酒水搭配、服務費與稅金，堪稱洛杉磯史上最昂貴的餐飲體驗之一。

對此，主廚暨創辦人René Redzepi曾表示，這一價格反映龐大跨國營運成本，包括約130名核心團隊成員從丹麥調派至洛杉磯，並負擔住宿、生活與長期駐點所需的各項支出。Noma每晚還將為25歲及以下的餐飲從業人員預留一張免費餐桌，並與當地非營利組織合作，為來自弱勢社區的學生提供指導和實踐機會。

目前Noma團隊正在洛杉磯方圓300英里內探索各種食材，並「完全從零開始」打造他們的測試廚房儲藏室，其中數百種口味都是「實地研發」的。除正式晚宴服務，Noma此行也不僅止於「快閃餐廳」。官方確認將在Silver Lake同步設立 「Noma Projects」實體空間，販售品牌旗下的發酵食品、調味品與合作商品，同時Noma所創立的非營利組織MAD也計畫在洛杉磯舉辦一系列講座與交流活動，與當地餐飲從業者及社群互動。

Noma方面尚未透露是否會加場或開放候補名額，但已明確表示這次來洛杉磯駐點並非開設分店，而是一場結合地方食材、城市文化與團隊實驗精神的限時計畫。