百歲老兵曾擊落4架戰機 獲頒勳章

南加百歲韓戰飛行員威廉斯（右）獲頒美國最高軍事榮譽：榮譽勳章。他英勇事蹟因軍方機密隱瞞長達50年，如今終於被世人知曉。（取自聯邦眾議員Darrell Issa官網）

南加州聖地牙哥 縣艾斯康地多市（Escondido）百歲韓戰飛行員威廉斯（Royce Williams），日前獲頒美國最高軍事榮譽——榮譽勳章（Medal of Honor）。據ABC7電視台報導，威廉斯1952年在韓戰期間，曾單機迎戰7架蘇聯米格戰鬥機，成功擊落其中4架，並在密集炮火下驚險生還。這段英勇事蹟因軍方機密隱瞞長達50年，如今才終於被世人知曉。

現年100歲的威廉斯是美國海軍退役上校。當年他駕駛F9F-5「黑豹」（Panther）戰鬥機，進行一場約35分鐘的激烈空戰，任務結束後檢查座機時，軍方發現多達263個彈孔。由於蘇聯當時「非正式」參與韓戰，威廉斯遵守軍方保密要求，長期未對外公開此戰績，甚至未向妻子或弟弟透露。

多年後，隨著蘇聯戰爭檔案解密，威廉斯的戰功獲得證實，多位退伍軍人與民選官員展開努力，爭取給予應有表彰。他於2023年獲頒海軍十字勳章（Navy Cross），本次再獲榮譽勳章。據悉，威廉斯於近日接獲美國總統川普電話，正式通知此決定。

威廉斯本人回憶，1952年11月18日那場空戰至今難以忘懷：「前方突然出現4架敵機，一邊接近一邊開火，另外幾架從另一側包抄。我們正面迎戰。我看到子彈從我上方掠過，又從下方飛過，再從我上方掃過。空戰就這樣持續。」當天風雪交加、低雲密布，但仍無法阻止他完成任務。

威廉斯形容這場戰鬥：「若考慮飛機性能，這就像上帝給大衛一個對抗歌利亞的任務。只不過我面對的是七個歌利亞。」美國海軍退役少將Doniphan B. Shelton表示，這場空戰在韓戰、越戰乃至美軍航空史上都是罕見的奇蹟，威廉斯的表現「獨一無二、令人震撼」。

談及可能獲得更高榮譽時，威廉斯淡然說：「我是唯一一位在單次任務中擊落4架噴射機的人，而且還是在第一次任務中。人們常對我說『感謝你的服役』，我會回答：『謝謝你們讓我有機會服役。』」