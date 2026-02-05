徒手攀101後 霍諾德現身洛杉磯 華人見到「大神」緊張…

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
住在洛杉磯市中心的陳先生在好萊塢一處攀岩館，撞見剛挑戰完徒手攀登台北101大樓的美國自由攀岩運動員霍諾德（左），並表示，第一次近距離見到這位攀岩界「大神」，真的緊張到說不出話。（陳先生提供）
住在洛杉磯市中心的陳先生在好萊塢一處攀岩館，撞見剛挑戰完徒手攀登台北101大樓的美國自由攀岩運動員霍諾德（左），並表示，第一次近距離見到這位攀岩界「大神」，真的緊張到說不出話。（陳先生提供）

美國自由攀岩運動員霍諾德（Alex Honnold）日前完成全球矚目的壯舉—徒手攀登台北101大樓，僅用1小時31分鐘便成功攻頂，過程全程由Netflix直播，讓他再次成為國際焦點。沒想到完成101挑戰後，霍諾德近日現身好萊塢一間攀岩館，意外被粉絲撞見，引發熱烈關注。

住在洛杉磯市中心的陳先生是目擊者之一，他表示，第一次近距離見到這位攀岩界「大神」，真的緊張到說不出話。

原本就有固定攀岩習慣的陳先生接受本報記者採訪時表示，自己平時一周大約會去攀岩館兩到三次練習。2日當天，一位同事找他一起去攀岩，雖然原本約的是比較晚的時間，但臨時改提早出發，地點就在好萊塢的攀岩館。陳先生表示，攀爬到一半時突然聽到一陣騷動，轉頭看到一群非攀岩者圍著一名穿背心的白人男子，他和友人對視後驚呼：「那不是Alex嗎？」

陳先生當下非常興奮，下定決心要上前合照。他說，自己平時的工作接觸過不少名人，但這次上前卻「緊張到說不出話」，因為感受到霍諾德強大的氣場。上前要求拍照時，他還特別表達對未能親眼看到霍諾德攻頂101大樓的遺憾，而霍諾德則冷靜且友善地回應「cool, cool.」，隨後便與下一位民眾合照。

陳先生表示，霍諾德在攀岩界是知名的「大神」級人物，陳先生來自台灣，很可惜沒能親眼目睹霍諾德在家鄉挑戰101大樓，但沒想到竟然在平時訓練的攀岩館巧遇他，覺得非常幸運。他說，自己在尚未攀岩前就看過霍諾德的紀錄片，也因此受到啟發開始攀岩，之後實際攀爬後才真正理解，攀岩需要高度技巧，也更加敬佩霍諾德面對恐懼時的心理素質。

陳先生補充，霍諾德的體型比想像中略小，但肌肉結實，每條肌肉都非常實用且功能性強，不僅僅是線條好看。他認為，攀岩不只是運動，更是一種生活方式，要達到一定水準，必須重視飲食、身體保養與日常練習，更重要的是訓練心理素質以及克服恐懼的能力。也因如此，讓他特別崇拜霍諾德。

事實上，居住在拉斯維加斯的霍諾德近期頻繁在洛杉磯出席活動，並利用空檔時間在攀岩館進行私人訓練。他近日也上了美國知名節目「吉米金莫夜現場（Jimmy Kimmel Live!）」，分享攀爬台北101大樓的經驗與心路歷程。

主持人吉米金莫接著播出一段影片，畫面上是霍諾德快要攻頂台北101前一度放開雙手、僅以腳支撐身體並勾住建築，引起眾人連連驚呼。主持人也不禁要問：「你那時到底在想什麼啊？」霍諾德回憶道：「耍帥嘛，總得稍微玩一下。那時我已接近大樓頂端，基本上已完成最困難的部分，心情比較放鬆，也有餘裕享受風景，就想稍微玩一下。」

霍諾德繼續談到：「這超好玩的。我是說，能爬上世界最高大樓之一，感覺本身就像兒時夢想成真。你會覺得自己像個小孩，在這不可思議的奇景裡嬉戲，所以能在這樣的建築上玩耍真的非常有趣。」他也表示，選擇台北101作為攀爬目標，是經過仔細搜尋後挑出的少數適合徒手攀爬的摩天大樓之一。

居住在拉斯維加斯的霍諾德近期頻繁在洛杉磯出席活動，並利用空檔時間在攀岩館進行私人...
居住在拉斯維加斯的霍諾德近期頻繁在洛杉磯出席活動，並利用空檔時間在攀岩館進行私人訓練。（陳先生提供）

