ICE凌晨突襲蒙市家庭旅館 多華人被帶走 去向仍不明

記者邵敏／洛杉磯報導
蒙特利公園市嘉惠爾街通稱的「丁胖子廣場」，會有慈善團體發物資給無證客和低收入戶。（摘自谷歌地圖）
蒙特利公園市嘉惠爾街通稱的「丁胖子廣場」，會有慈善團體發物資給無證客和低收入戶。（摘自谷歌地圖）

移民暨海關執法局（ICE）及國土安全調查局（Homeland Security Investigations，HSI）2日凌晨突襲蒙特利公市一處家庭旅館並帶走多人。據知情者消息，事發時收到被抓華人求救短信，稱自己已被關押在車上，並指出執法人員當時破門而入，有備而來。蒙市市府證實了這起聯邦執法行動，並稱當地警局並未參與行動。

蒙市當局發布消息稱，事發地址位於North Rural Drive 600號街區，聯邦探員2日凌晨對該地區執行搜查令。截至目前，市政府尚未獲得此次執法性質以及行動結果的詳情。

事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

事發現場距離嘉惠爾街通稱的「丁胖子廣場」很近，開車約兩三分鐘。知情者吳先生提供的畫面顯示，地址位於一家民宅改建的家庭旅館，靠近Hellman Ave。對於事發經過，有人稱ICE當時破門而入，抓走十幾、二十多名華人；也有人稱ICE敲門進入民宿，共帶走八人，目前尚未有官方確定的具體數據。

事發地址位於North Rural Drive 600號街區，靠近Hellman...
事發地址位於North Rural Drive 600號街區，靠近Hellman Ave。（受訪者吳先生提供）

全美移民事務所CEO一凡表示，2日上午8時30分左右，她接到當事人S先生朋友的電話，被告知S先生已被ICE帶走。據一凡提供的消息，事發在當天淩晨5時左右，很多人還在睡夢中，幾十名ICE等部門執法人員到達現場，他們破門而入衝進這家民宿，當場帶走多名華人。

S先生是其中被抓捕的一位，他當時被關押在執法人員車內，短暫的一段時間可以使用電話，S先生求助好友，稱自己被抓，車正開往洛杉磯市中心方向。「剛被抓時，他們還可以使用電話，但馬上就聯繫不上了。」協助律師處理多起移民案件的一凡表示，ICE抓人後，一般程序是先送往洛杉磯某處登記，之後再關押到其他拘留所。

丁胖子廣場附近，2日多名華人被ICE抓捕並帶走。（受訪者吳先生提供）
丁胖子廣場附近，2日多名華人被ICE抓捕並帶走。（受訪者吳先生提供）

「截至目前，移民監系統還查不到當事人，去向不明，說明他們還沒有進入移民系統。」據一凡介紹，當事人S先生沒有任何犯罪紀錄，他是走線客，目前正在申請政治庇護，等待開庭。關於S先生為何會在被抓人員之列，一凡認為，丁胖子廣場附近有很多家庭旅館，但ICE此次僅突襲這家旅館，抓人前也沒有敲門，目標明確，確定房間內有要抓的人，「我覺得有些人被抓可能是因為有案底，但其他人被抓是受到連累。」

知情者吳先生，2日上午開車前往這家民宿處理相關事務。一對夫妻居民告知他，旅館內共有八人被ICE抓走。吳先生熟悉其中一名被抓捕的華人，據他指出，這名華人三、四十歲，男性，此前曾在一個廣場跟別人吵架，被警察抓去關押一天，但隔天就放出來。吳先生猜測 ，這名華人此次被抓，可能就是因為他有案底、犯罪紀錄，而且沒有合法身分。

丁胖子廣場被人們稱為是無證客的聚集地，附近多家民宿，住著一些沒有合法身分的華人，住宿條件較差，每晚住宿費幾十美元不等。本報此前報導，曾經有人在家庭旅館被槍殺，也有人對生活絕望上吊自殺，還有更多的人在這裡找工作、以及尋找未來渺茫的希望。

ICE 華人 移民

