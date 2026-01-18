我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

面簽難約、審查一拖數月 華人：不敢回中國過年

記者劉子為／綜合報導
自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查，包括社交媒體活動的檢視。（示意圖，取材自Pexels）
自2025年末至2026年初，多名在美工作的華人H-1B簽證（專業人士工作簽）持有者發現，回中國辦理簽證續簽正面臨前所未有的不確定性。從面簽名額難約、行政審查（check）案例增加，到簽證「已核准卻遲遲未發」的情況頻傳，讓不少原本計畫返鄉探親的華人專業人士進退兩難。

北京約滿 改赴廣州

在洛杉磯工作的董小姐便是其中一例。她於2025年12月前決定回中國處理家中急事，出發前已聽聞「風頭偏緊」，身邊不少朋友勸她暫緩行程，但因家庭因素仍選擇返國。抵達中國後，她隨即嘗試預約H-1B面簽，卻發現多個城市在2026年1月已無可用名額。以她最方便的北京為例，最近的面簽時間已排至3月之後。最終，她只能改約距離較遠的廣州，面簽時間也落在1月20日之後。

另一名受訪者王先生，任職於一家中國知名互聯網企業的美國分支機構。他表示，每逢年底，確實有不少同事希望返國探親，但近期身邊已有多位同事在完成面簽後被要求接受行政審查，時間短則1個月，長則3個月以上。王先生指出，部分同事因公司在中國設有辦公室，尚可暫時於中國遠端或就地工作，但審查時間的不確定性，仍對個人行程與工作安排造成明顯壓力。也正因聽聞這些案例，原本計畫在1至2月返國過春節的他，最終選擇暫時觀望。

除面簽後被check的情況外，部分申請人即便順利通過面簽，也可能面臨「從核准到發照」時間拉長的問題。董小姐提到，她認識的一名友人早在2025年12月初便已獲得簽證通過（approval），但直到2026年1月4日簽證才正式發照（issue）。

線上背景審查 更全面

與此同時，2025年12月新增的簽證審查規定，也成為影響H-1B申請進度的另一變數。根據美國國務院（U.S. Department of State）公布的政策，自2025年12月15日起，H-1B申請人及其H-4眷屬在領事審理過程中，將接受更全面的線上背景審查（digital vetting），包括社交媒體活動的檢視。官方並要求申請人將社交媒體帳號設為公開，以利審查身分與線上行為。

華人Amy表示，她於2025年12月返國面簽，在填寫社交媒體資料時僅提供了自己最常使用的Instagram帳號，卻被簽證官要求補齊「所有使用過的社交媒體帳號」，而非僅列出主要平台。當天她收到俗稱「小白條」的補件通知，並於12月16日完成補交資料。然而，截至周一（2026年1月12日）她的簽證狀態仍未出現更新。

Amy指出，從她與其他網友的經驗來看，若社交媒體資料填寫不完整而需要補件，審理速度差異極大，快則一兩天內可獲回應，慢則可能像她一樣，歷經近一個月仍無進展。

