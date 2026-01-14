超級流感變異病毒襲加州 住院人數創新高

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
由新病毒株引起的「超級流感」正在加州不斷傳播，使流感住院人數創下新高。（美聯社）
加州公共衛生廳官員13日證實，一種被稱為「超級流感」的變異流感病毒正在加州傳播。公共衛生廳還確認，自這一流感季開始以來，加州已出現兩例與流感相關的兒童死亡病例。

SFGate報導，衛生官員表示，這種超級流感病毒是A型流感病毒H3N2亞型K的變異株，目前已在全球傳播。

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，感染這種變異株的人可能出現常見的流感症狀，例如身體疼痛、發燒、咳嗽和頭痛。她說：「這個流感變異株會讓人感到異常難受。亞型K之所以重要，是因為它不在目前流感疫苗的覆蓋範圍內。」

數據顯示，加州流感高峰期出現在去年12月底。截至今年1月3日，加州約有15%的流感檢測呈陽性，低於截至去年12月27日的17%。然而，流感住院人數並沒有因檢測陽性率下降而減少，而是不斷增加。截至1月3日，加州每10萬人中約有3.8人因流感住院，創下本季新高。

甘地說：「流感疫情通常在假日過後達到高峰。人們假期外出旅遊時可能已感染病毒，要經過一段潛伏期症狀才會顯現。」

加州公共衛生廳廳長潘靄（Erica Pan）表示，目前預防流感最有效的方法仍是接種流感疫苗，即使疫苗並非百分之百匹配現在最流行的病毒株，仍可大幅降低出現嚴重症狀的風險。

潘靄發出聲明說：「目前的季節性流感疫苗仍具有效力，能降低重症和住院率。重要的是，加州持續提供流感疫苗、檢測和治療給所有加州居民，現在接種流感疫苗還不算晚。」

