我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

華女用O-1B菁英簽證 來美拍色情片

編譯陳盈霖／綜合報導
專為具備「非凡藝術才能」的頂尖藝人設計的美國O-1B簽證，如今正大量流向穿著清涼的成人平台OnlyFans創作者與社群媒體網紅。（路透）
專為具備「非凡藝術才能」的頂尖藝人設計的美國O-1B簽證，如今正大量流向穿著清涼的成人平台OnlyFans創作者與社群媒體網紅。（路透）

紐約郵報報導，專為具備「非凡藝術才能」頂尖藝人設計的美國O-1B簽證（O-1B visa），如今正大量流向穿著清涼的成人平台OnlyFans創作者與社群媒體網紅。這類簽證曾讓前披頭四成員約翰藍儂（John Lennon）得以留在美國，如今卻被用在包括成人內容製作公司「Bop House」等成員身上。

移民律師博維諾（Joe Bovino）表示，「現在早就不是拍貓咪影片了，而是靠社群媒體賺進大把鈔票的網紅」。他估計，其申請O-1B簽證的客戶中，多達65%是線上內容創作者。

成人平台OnlyFans最知名的創作者大多是移民，且居住在美國，包括出生於中國，曾是「Bop House」成員的梅喬伊（Joyy Mei）。出生於墨西哥、現居紐約的加西亞（Yanet Garcia），她去年12月慶祝取得美國身分。其他長期在美國工作的外籍網紅，還包括出生於加拿大的索菲（Aishah Sofey），她是Bop House成員之一。

這些網紅在Instagram、抖音與OnlyFans上坐擁數百萬追蹤者。OnlyFans允許用戶發布色情內容與高度性暗示影片。博維諾說︰「只要你能在那個平台賺到錢，突然間，這就成為潛在簽證申請基礎。」

美國O-1B簽證是最難取得的簽證之一，最早可追溯至1972年，當時藍儂幾乎遭遣返，立法者才意識到，美國並沒有一套移民政策吸引頂尖藝術人才。直到1990年，O-1簽證形成，目標是接納「在藝術領域具有非凡能力，或在電影與電視產業具有卓越成就」人士。申請者需符合特定條件，包括曾在重要作品中擔任角色、享有全國聲譽、具備商業／或評論紀錄，或在專業領域中獲得高額收入者。

儘管該制度原本是替傳統藝術家而設，如演員、音樂家、畫家等，但律師指出，社群媒體網紅已能透過高收入、品牌合作與龐大追蹤者，證明自己在該領域具備所需成功與認可。

移民律師懷爾德斯（Michael Wildes）說︰「我早就知道，像男孩喬治（Boy George）或愛爾蘭傳奇女歌手辛妮歐康諾（Sinéad O'Connor）這類傳奇人物時代已經結束。」他接受金融時報採訪時表示，2020年疫情爆發以來，「滑動之王與女王」（scroll kings and queens）已主導O-1B簽證申請領域。女王意指網黃與網紅，網黃是指提供色情內容者。

國務院自2017年以來，共核發12萬5351件O-1簽證，目前尚不清楚有多少屬於O-1A類別，即適用科學、教育、商業或體育領域「非凡人才」。但自2000年以來，O-1簽證核發數量大幅攀升，僅2014年至2024年就增加近五成。

究竟有多少社群媒體網紅成為該簽證受益者，目前無法確定，但多位移民律師表示，曾代理來自中國、俄羅斯與加拿大此類客戶。自2022年起，申請O-1B的OnlyFans表演者人數略有下降，部分律師認為市場已趨飽和，但也有人擔憂，這股趨勢恐正傷害原本只替極少數頂尖人士設計的簽證制度。

另一些人擔心，若用點擊率與金錢衡量「非凡能力」，對藝術界可能帶來災難性後果。移民律師阿巴奇（Shervin Abachi）表示，移民官現在接到的申請案，其價值幾乎完全是透過演算指標定義，「一旦這種作法常態化，整個制度就會走向把藝術價值當成計分版來衡量。」

簽證 移民 社群媒體

上一則

華人後院K歌 四鄰不堪其擾

延伸閱讀

澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號

澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號
變裝、發糖果…台網紅代理教師課堂拍片 吸500萬人觀看

變裝、發糖果…台網紅代理教師課堂拍片 吸500萬人觀看
華女用菁英簽證 來美拍色情片

華女用菁英簽證 來美拍色情片
川普盯上格陵蘭 還要什麼

川普盯上格陵蘭 還要什麼
300萬粉絲網紅直播 出現抗愛滋藥 還被疑「梅上了」

300萬粉絲網紅直播 出現抗愛滋藥 還被疑「梅上了」
移民專頁／妻非法滯留 影響夫拿綠卡？

移民專頁／妻非法滯留 影響夫拿綠卡？

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚